Lando Norris salió a pedir perdón por chocar a Oscar Piastri en la sprint de Singapur: “Decepcioné al equipo”

McLaren no tuvo un fin de semana tranquilo en el Circuito callejero de Marina Bay, donde se vio superado por Red Bull, Ferrari y Mercedes tanto en clasificación como en las dos carreras. Ahora bien, la sprint tuvo un condimento especial con el accidente provocado por Lando Norris, que dejó a Oscar Piastri fuera de la carrera al intentar superarlo en la última vuelta por tan solo un punto, algo sobre lo que habló este domingo.

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Tras haber sido objeto de críticas, en especial por el hecho de no haber recibido una sanción a pesar de haber perjudicado a su compañero, el vigente campeón de la Fórmula 1 se refirió al suceso y a las charlas que hubo en el interior del equipo. “No puedo intentar lo que hice. Nunca debería haberlo intentado en primer lugar, aunque el adelantamiento estuviera ahí. Tengo que pensar más en el equipo al que represento que en mí mismo”, comenzó.

En este sentido, Norris reconoció su error por haber arriesgado y arruinado el resultado de McLaren, que se encontraba en una buena situación con Piastri cuarto y el inglés quinto. “Fue un error por mi parte y decepcioné al equipo. También les he pedido disculpas a todos, les debo una disculpa a todos, y lo haré mejor la próxima vez”, agregó el piloto británico, que parece haber recibido un tirón de orejas por parte de la dirección del equipo.

Inicialmente, Lando se había mostrado hasta burlón y engreído cuando fue consultado sobre el incidente por la prensa una vez que cruzó la línea de meta en el octavo lugar de la sprint. “Había un hueco grande, así que fui a por ello. Tengo derecho a hacerlo. El resto, lo revisaremos como equipo”, había dicho, además de que también resaltó que se trata de una carrera, por lo que no tenía obligación a dejar pasar una oportunidad de ganar una posición.

Sin dudas, es un claro contraste con su declaración posterior al GP de Singapur, en el que McLaren sumó con sus dos pilotos, con Norris cuarto y Piastri quinto. Y es que Red Bull le ha recortado mucho terreno a la escudería británica con los dos triunfos al hilo de Max Verstappen, de tal manera que ahora la diferencia es de apenas siete unidades en la lucha por el tercer lugar de la tabla.

Piastri también criticó a su compañero por el choque.

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