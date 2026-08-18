Por qué no juega Leandro Paredes en Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana

Boca Juniors visita este martes 18 de agosto a Recoleta de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y buscará su clasificación a cuartos de la mano de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena. Sin embargo, lo hará sin Leandro Paredes, quien en el empate 1 a 1 ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura salió lesionado.

Horas después se confirmó lo que le pasó y ahora es baja para enfrentar al equipo paraguayo en el Estadio Defensores del Chaco desde las 19 horas de nuestro país.

Por qué no juega Paredes en Boca vs. Recoleta por la Copa Sudamericana

El mediocampista campeón de todo con la Selección Argentina sufrió una distensión en el isquiotibial izquierdo. De esta manera, quedó completamente descartado para el partido por un lugar en los cuartos de final del certamen continental y apunta a su regreso a las canchas para enfrentar a Racing en el Cilindro del próximo domingo 23 de agosto. Si es que esto no sucede, su vuelta será seis días más tarde en La Bombonera ante Lanús.

Leandro Paredes quedó descartado para el duelo entre Boca y Recoleta de Paraguay por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana

La posible formación de Boca vs. Recoleta en la vuelta de la Copa Sudamericana

Arruabarrena tiene decidido colocar al juvenil Dylan Gorosito por Lozano en el lateral derecho y a Ayrton Costa por Pellegrino como el segundo central en la zaga. En tanto, el sustituto de Paredes en Boca todavía no está claro y hasta podría mutar el esquema táctico, según quién ingrese en la alineación por el ex Roma y PSG.

De esta manera, con las tres mencionadas ausencias confirmadas, el "Xeneize" de Arruabarrena saltaría a la cancha en Paraguay con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa o Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech, Leonel Flores, Tomás Aranda; y Miguel Ángel Merentiel.

A qué hora juega Boca vs. Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El "Xeneize" visitará al conjunto paraguayo este martes 18 de agosto en el Estadio Defensores del Chaco. El encuentro comenzará a las 19 horas de nuestro país y el arbitraje estará a cargo del uruguayo Andrés Matonte. Con respecto a la transmisión del cotejo, será a través de la señal de ESPN y la plataforma Disney+ en su versión Premium. El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ganó 3 a 1 en la ida, por lo que le servirá ganar, empatar o perder por diferencia de un gol -si es de dos irá a penales y si es más quedará eliminado-.

El ganador de esta serie se verá las caras con el que triunfe del duelo entre San Pablo de Brasil y Bolívar de Bolivia, que se medirán desde las 21.30 horas la mencionada ciudad brasileña. La plataforma Paramount+, además del canal DSports, serán quienes estén a cargo de la transmisión del encuentro. Los cuartos de final de la Sudamericana, por otro lado, se llevarán a cabo en las semanas del 8 al 10 y del 15 al 17 de septiembre.