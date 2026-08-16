Boca tiene pésimas noticias con los 3 lesionados: adiós Copa Sudamericana y más

Boca Juniors tiene malas noticias, después del empate por 1-1 frente a Platense como visitante. En dicho encuentro se lesionaron nada menos que Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino. Los tres se sometieron a los estudios médicos realizados por los profesionales del club y los resultados arrojaron que quedaron descartados para visitar a Deportivo Recoleta en Paraguay, por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2026.

Si bien el equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena sacó una ventaja considerable por 3-1 en la ida como local, la llave no está cerrada ni mucho menos contra el sorprendente conjunto guaraní. Para dicho duelo, todo indica que jugarán desde el arranque el juvenil Dylan Gorosito por Lozano, Ayrton Costa por Pellegrino y Sebastián Villa por Paredes. De concretarse el ingreso del extremo del colombiano por el mediocampista campeón del mundo, el esquema táctico mutaría del 4-3-3 al 4-2-3-1.

De acuerdo con el cronista de ESPN Augusto César en su cuenta de X (ex Twitter), los tres futbolistas mencionados "tienen lesiones musculares de distinta importancia". Aunque confirmó que están "descartados para jugar en Paraguay", al mismo tiempo aclaró que "se decidirá si viajan igualmente" y que "la evolución de cada uno marcará cuándo vuelvan a jugar".

César comunicó además que "pensando en Racing (el domingo 23 de agosto), el único descartado es Pellegrino. Se verá la evolución de Lozano y Paredes". Por último, el periodista deportivo sentenció que todavía "se espera el parte médico para conocer el grado exacto de la lesiones. Pensando en Recoleta: Gorosito, Costa y Villa tienen chances de ser titulares".

Los lesionados de Boca, bajas ante Recoleta y en duda contra Racing.

Agenda complicada: los próximos partidos de Boca

Fecha Hora (ARG) Rival Condición Competencia Martes 18/08 19 Recoleta Visitante Copa Sudamericana (Octavos - Vuelta) Domingo 23/08 21:30 Racing Visitante Torneo Clausura (Fecha 6) Sábado 29/08 19 Lanús Local Torneo Clausura (Fecha 7) Miércoles 02/09 21:15 Vélez Neutral Copa Argentina (Octavos de final) Domingo 06/09 17 Gimnasia (LP) Visitante Torneo Clausura (Fecha 8) Domingo 13/09 17 Central Córdoba (SE) Local Torneo Clausura (Fecha 9)

La posible formación de Boca vs. Recoleta en la vuelta

De esta manera, con las tres mencionadas ausencias confirmadas, el "Xeneize" del "Vasco" Arruabarrena saltaría a la cancha en Paraguay con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Sebastián Villa, Leonel Flores, Tomás Aranda; y Miguel Ángel Merentiel.

¿Qué necesita Boca para pasar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana?