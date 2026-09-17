Nicolás Varrone se fue de la F2: las claves y un futuro incierto

Nicolás Varrone anunció que no continuará en la Fórmula 2, la categoría que está apenas por debajo de la F1 en el automovilismo mundial. El piloto argentino de 25 años tendrá a partir de ahora un futuro incierto en el deporte motor a tan corta edad, aunque hay dos claves para entender la sorpresiva e inesperada decisión a esta altura de la temporada, en conjunto con la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing.

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El equipo de F2 ya anunció al japonés Hiyu Yamakoshi en su lugar. El corredor asiático de 19 años se unió a VAR en 2024 para competir en Fórmula 4 y este año dio el salto al team de F3: terminó 9° la temporada con 71 puntos con dos segundos puestos como resultados más destacados.

En tanto, el camino del joven bonaerense tuvo altibajos: sumó puntos en apenas tres de las carreras disputadas y ocupaba el 20° lugar del campeonato de pilotos al cierre del Gran Premio de España, disputado en el circuito de Madrid el pasado fin de semana.

Por qué Nico Varrone se fue de la Fórmula 2 en 2026: las razones

La primera cuestión a tener en cuenta tiene que ver con los resultados deportivos, que no fueron positivos como se esperaba. El mal fin de semana en Madrid simplemente fue la gota que rebasó el vaso y terminó de concretar la decisión. El argentino marcha 20° en el torneo a pocas fechas del final, muy lejos de las expectativas que había a comienzos de año. Por lo tanto, desde ambas partes prefirieron un cambio de aire y una modificación en su butaca de la mano del nipón Yamakoshi.

La segunda situación es el futuro del propio Varrone, quien con casi 26 años ya no quiere perder más tiempo en cuanto a su futuro en el automovilismo. Si bien el mismo protagonista admitió públicamente conversaciones con Cadillac con el sueño de sumarse a la Fórmula 1 en 2027, también aclaró que no hubo decisiones formales todavía y que solamente se trataba de charlas amenas.

El bonaerense conoce a los integrantes de la estructura de General Motors y tiene una muy buena relación desde su etapa en el Endurance, donde brilló en el pasado. La ilusión por renovarse en busca de nuevos horizontes, más alguna posibilidad que pueda llegar a abrirse en otra categoría del deporte motor internacional, inclinó la balanza para este inesperado fin de ciclo.

El comunicado de Varrone tras su salida de la F2: "Cerrar una etapa"

El comunicado de Nico Varrone para comunicar su adiós a la F2.

“Hoy toca cerrar una etapa. Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing. No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera.

“Gracias de corazón a todo el equipo, a nuestros sponsors y colaboradores, y especialmente a todos ustedes que estuvieron siempre del otro lado, alentando y bancando, incluso en los momentos más difíciles. Y un gracias muy especial a la Familia Villagomez, por habernos recibido con tanta calidez y por acompañarnos de una manera increíble durante todo este trayecto. Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro. Gracias eternas por el aguante”.

La carrera de Varrone en el automovilismo

"Nico" comenzó su trayectoria en el ámbito nacional, pero pronto emigró a Europa de muy joven, al igual que Colapinto, para competir en categorías formativas como la Fórmula 3 Británica. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias le impidieron seguir avanzando en los monoplazas, llevándolo a incursionar en las carreras de resistencia, un ámbito donde ha logrado destacarse.

En el 2022, el nacido en Escobar se consagró campeón mundial en la clase LMP3, un logro significativo en las competencias de larga duración. Además, en el 2023 alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera al ganar las prestigiosas 24 Horas de Le Mans, consolidándose como uno de los pilotos más prometedores de su generación. En el 2025 también participó en las reconocidas 24 Horas de Daytona y a principios de 2026 recaló en la F2.

“Mi carrera resurgió a partir de las competencias de resistencia. Gracias a ellas, conseguí un contrato con General Motors, lo que me permitió continuar compitiendo y ganando visibilidad internacional”, comentó Varrone en una entrevista justo antes de arribar a la Fórmula 2.

La amistad de Varrone con Franco Colapinto

“Nos conocemos desde que éramos chicos, cuando corríamos en el mismo equipo de karting. Siempre estamos en contacto”, contó Nicolás en el 2024, antes de que el ex Williams arribara a la F1. "De chiquitos nos hicimos muy amigos, al nivel que compartíamos mucho tiempo juntos, nos íbamos de vacaciones juntos, él venía a dormir a casa, por ahí yo iba a dormir a la casa de él. Muchísimo tiempo jugando al simulador, muchísimo tiempo en esa época", profundizó.

"Nosotros estábamos todo el día en el simulador. Poníamos llamada de Whatsapp en ese momento porque no nos conectábamos por simulador. Eran llamadas en altavoz mientras íbamos corriendo. Gritábamos, hablábamos. Hemos tenido llamadas de siete, ocho horas en verano, o sea que estábamos cada uno en su casa corriendo a cualquier cosa, a lo que sea", describió Varrone acerca de su relación con Colapinto. Y concluyó: "Hicimos caminos diferentes, pero siempre que lo veo me pongo muy contento y siempre que nos vemos en algún lado nos saludamos y nos ponemos al día, porque compartimos mucho tiempo. Es una persona que admiro mucho".