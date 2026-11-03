Qué necesita Independiente para entrar a Copa Sudamericana, tras empatar con Defensa y Justicia

Independiente empató con Defensa y Justicia y ya no depende de sí mismo para la Copa Sudamericana. Qué resultados necesita en la Tabla Anual y en el Clausura.

La calculadora ya está sobre la mesa en Avellaneda. Independiente rescató un 1-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 15 del Torneo Clausura, pero el punto le dejó un sabor amargo: en la Tabla Anual ya no depende de sí mismo para meterse en la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, el equipo de Jadson Viera tiene chances matemáticas, aunque ahora necesita está obligado a ganr y aguardar resultados.

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A falta de una jornada para el cierre de la fase regular, el "Rojo" marcha 13° en la Tabla Anual con 44 puntos. Lanús, noveno con 49, hoy se queda con el último boleto a la Copa Sudamericana. Con solo tres puntos en juego, es imposible descontar cinco, por eso el futuro internacional del club de Avellaneda pasa por lo que hagan los demás.

Qué necesita Independiente para ir a la Copa Sudamericana 2027

El margen es mínimo y la lista de condiciones, larga. Estos son los tres frentes que tiene que mirar el Rojo:

1. Ganarle a Deportivo Riestra

Es la condición sin la cual nada de lo demás sirve. Independiente está obligado a vencer a Riestra, ya salvado del descenso, en la última fecha como local.

2. Que se liberen cupos en la Tabla Anual

Necesita que algunos de los equipos ubicados entre el primero y el noveno puesto se consagren campeones del Torneo Clausura o de otros certámenes. Así, esos lugares quedarían libres y se correrían hacia abajo. Las mayores esperanzas recaen sobre Boca, que podría liberar hasta dos plazas si gana el Clausura y la Sudamericana, y sobre Estudiantes, que podría liberar una si se queda con la Copa Libertadores y termina dentro de la zona de clasificación.

3. Que tropiecen los de arriba

También necesita una combinación de resultados en la última fecha:

Que Lanús no sume.

Que Belgrano sí sume: como ya está clasificado a la Copa Libertadores, cada lugar que ocupe en la zona de copas termina liberando un cupo.

Que Defensa y Justicia pierda en La Bombonera.

Que Estudiantes de La Plata caiga ante Talleres en Córdoba.

Cómo está la Tabla Anual

Con 44 puntos acumulados en la temporada, Independiente ocupa el 13° lugar. Este es el panorama:

Zona Copa Libertadores: Boca, Argentinos y Rosario Central.

Zona Copa Sudamericana: Vélez, Independiente Rivadavia, Instituto, Gimnasia de La Plata, River y Lanús.

Fuera de la zona de clasificación: Belgrano, Defensa y Justicia, Estudiantes e Independiente, que supera a Barracas Central por diferencia de gol.







Belgrano es un caso particular: ya tiene asegurado su lugar en la Copa Libertadores 2027 por haberse consagrado en el Torneo Apertura.

Torneo Clausura: la otra puerta para Independiente

En paralelo, el Rojo tiene un objetivo más cercano: meterse en los playoffs del Clausura. Ese camino le permitiría pelear por el título y, si lo gana, conseguir el boleto directo a la Copa Libertadores 2027. Hoy está octavo en la Zona A con 20 puntos, uno más que San Lorenzo. Y en este frente sí depende de sí mismo.

Qué necesita para clasificar a los playoffs

Si gana: clasifica sin importar el resto de los resultados.

Si empata o pierde: clasifica siempre y cuando no ganen San Lorenzo (19) ni Unión (18), que reciben a Platense y Vélez, respectivamente.

En caso de igualdad de puntos, el Rojo tiene mejor diferencia de gol que el Ciclón. Con el Tatengue, en cambio, hoy está igualado. Si le gana a Riestra y se dan algunos tropiezos, incluso podría trepar hasta el sexto lugar. Para eso necesita que no ganen Gimnasia de Mendoza (21), que recibe a Independiente Rivadavia, ni Newell's (22), que visita a Instituto.