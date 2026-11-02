Qué necesita Independiente para clasificar a los playoffs y a la Copa Sudamericana 2027

Independiente se juega seis puntos determinantes en el Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, ya que visitará a Defensa y Justicia en la anteúltima fecha y finalmente recibirá a Deportivo Riestra. El equipo dirigido por Jadson Viera está con lo justo con los cálculos, por lo que dos pasos en falso pueden dejarlo sin nada, así como dos victorias lo catapultarían a conseguir los objetivos actuales.

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La cuestión es que el "Rojo" necesita la mayor cantidad de unidades posibles como para aspirar a ambas metas. Tanto para clasificar a los "mata-mata" como para regresar a un certamen internacional, el cuadro de Avellaneda precisa como mínimo acumular dos empates para ilusionarse. El gran sueño de la Copa Libertadores solamente depende de consagrarse campeón del vigente Clausura.

Qué necesita Independiente para clasificar a los playoffs del Clausura 2026

Ganar los dos partidos.

Ganar un partido y empatar el otro.

Sumar 2 puntos, que San Lorenzo no le gane a Platense de local/Unión no venza a Vélez en Santa Fe/Gimnasia de Mendoza pierda por tres goles frente a Independiente Rivadavia de local.

Sumar 1 punto, que San Lorenzo y Unión no ganen.

Si pierde los dos partidos, que San Lorenzo también pierda y que Unión no gane.

La tabla de posiciones de la zona de Independiente (Promiedos).

Qué necesita Independiente para ir a la Copa Sudamericana 2027

Ganar los dos partidos.

Sumar los 4 puntos, que Estudiantes de La Plata pierda ante Talleres en Córdoba y que Defensa no sume más de un punto.

Sumar 3 puntos, que Defensa y Barracas Central no sumen y que se abran dos cupos en la tabla anual por los campeones de otros torneos.

La tabla anual 2026 (Promiedos).

Por dónde ver Defensa y Justicia vs. Independiente: hora, TV en vivo y streaming

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Independiente y Defensa y Justicia se juega el lunes 2 de noviembre desde las 19 horas y será transmitido por el canal de televisión TNT Sports .

. El streaming online estará a cargo de TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Imanol Machuca cumplió la sanción de la FIFA y podrá jugar en Independiente

La penalización impuesta por la FIFA por falsificación de documentos se levantará oficialmente este viernes, por lo que ya estará disponible para enfrentar al "Halcón". Lo cierto es que Machuca se entrena en el "Rey de Copas", que lo anotó en el mercado de pases con vistas a que pueda estar en la recta final del campeonato. Ahora, el extremo tendrá la chance de jugar contra los de Florencio Varela, pero también en la última jornada contra Deportivo Riestra en un duelo que puede ser determinante.

Cabe destacar que Vélez Sarsfield rescindió el vínculo que tenía con el jugador una vez que el TAS confirmó la sanción en marzo del 2026 después de levantarla en enero. Desde que se oficializó la penalización en septiembre del 2025 hasta comienzo de año no pudo jugar y luego en marzo volvió al Fortaleza, dueño del pase. A finales de julio de este año se calzó la camiseta de Independiente y el lunes 2 de noviembre podrá tener rodaje otra vez.