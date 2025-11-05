Partidos de NBA hoy miércoles 5 de noviembre: Los Ángles Lakers vs San Antonio Spurs

La NBA despliega una cartelera cargada de acción este miércoles 5 de noviembre con once encuentros que prometen emociones a lo largo de toda la jornada. La noche tendrá como plato fuerte el esperado duelo entre Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs en el Crypto.com Arena, donde el francés Victor Wembanyama, que viene de sufrir su primera derrota de la temporada ante Phoenix Suns, buscará recuperarse ante los Lakers que llegan con cuatro victorias consecutivas y un récord de 6-2.

El encuentro entre Lakers y Spurs concentra la atención por el duelo generacional que representa. Victor Wembanyama se postula como uno de los candidatos al MVP de la temporada 2025-2026, mientras que LeBron James, ausente en algunos partidos recientes junto a Luka Dončić, regresa para enfrentar a la joven promesa francesa. Austin Reaves ha sido fundamental para los Lakers durante las ausencias de sus estrellas, manteniendo al equipo competitivo, y los angelinos necesitarán de toda su profundidad de plantel para contener a un Spurs que comenzó la temporada con un histórico 5-0, la primera vez en la historia de la franquicia.

Otro partido que capta el interés de la jornada es el encuentro entre Golden State Warriors y Sacramento Kings. Los Warriors han empezado la temporada con un récord de 4-1, superando a equipos que clasificaron a playoffs la temporada pasada. El equipo de la Bahía presenta un quinteto histórico por su veteranía, con Stephen Curry (37 años), Jimmy Butler (36), Draymond Green (35) y Al Horford (39), pero el trío de Curry, Butler y Green ha demostrado ser devastador cuando están en cancha juntos. Los Kings, por su parte, buscarán frenar el impulso de un Warriors renovado que aspira a volver a competir por el título del Oeste.

La jornada también presenta el choque entre Boston Celtics y Washington Wizards, donde los vigentes campeones de la NBA buscarán afianzar su recuperación tras un inicio irregular de temporada. Los Celtics, liderados por Jaylen Brown y con la experiencia de veteranos como Derrick White y Jrue Holiday, necesitan sumar victorias de local para escalar posiciones en la Conferencia Este. Por su parte, Cleveland Cavaliers recibirá a Philadelphia 76ers en un duelo entre dos equipos que aspiran a pelear por los primeros puestos de la Conferencia Este, con Donovan Mitchell y Joel Embiid como principales figuras de sus respectivos equipos.

Horarios de partidos del miércoles 5 de noviembre