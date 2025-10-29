Partidos de la NBA hoy miercoles 29 de octubre

La temporada regular de la NBA 2025-26 continúa su marcha vertiginosa este miércoles 29 de octubre con una cartelera de diez encuentros que prometen emociones de principio a fin. La jornada tendrá como platos fuertes tres duelos de alto calibre: los Denver Nuggets de Nikola Jokic enfrentarán a los New Orleans Pelicans en el Ball Arena, los Boston Celtics medirán fuerzas ante los Cleveland Cavaliers, y en el cierre de la noche, los Los Angeles Lakers, que atraviesan una situación compleja con la lesión de LeBron James, recibirán a los Minnesota Timberwolves con Luka Doncic como principal figura.

La franquicia de Denver llega al encuentro con viento a favor tras su contundente inicio de campaña. Los Nuggets ostentan un historial favorable frente a los Pelicans, habiendo ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos, con Jokic imponiendo su dominio tanto en anotación como en los tableros. El equipo de New Orleans llegará mermado, con las bajas confirmadas de Kevon Looney y Dejounte Murray, lo que complica aún más el panorama para los visitantes en un escenario históricamente difícil como el Ball Arena.

Por su parte, Boston se presenta como uno de los grandes candidatos al título esta temporada. Los Celtics vienen de una contundente victoria 138-107 sobre estos mismos Cavaliers el pasado 12 de octubre, donde demostraron su poderío ofensivo y defensivo. El TD Garden será nuevamente el escenario de un duelo divisional que puede marcar tendencias en la Conferencia Este, con Jayson Tatum y Jaylen Brown liderando un plantel profundo y equilibrado.

El partido de los Lakers ante Minnesota genera especial atención por la ausencia prolongada de LeBron James, quien sufre una irritación del nervio ciático derecho y se perderá varios encuentros más. En su lugar, Luka Doncic ha asumido un rol protagónico absoluto, promediando actuaciones espectaculares en el inicio de temporada. Los Timberwolves, por su parte, tendrán una baja significativa con Anthony Edwards ausente por dos semanas debido a un esguince en el isquiotibial derecho, lo que equilibra las dificultades de ambos equipos.

Vale destacar que la NBA atraviesa una etapa sin presencia argentina desde la salida de Leandro Bolmaro en 2023, después de años en los que el básquetbol albiceleste tuvo representación de lujo con figuras como Manu Ginóbili, Luis Scola, Fabricio Oberto y Facundo Campazzo. Sin embargo, el interés de los fanáticos argentinos por la mejor liga del mundo se mantiene intacto, especialmente en estas jornadas cargadas de estrellas internacionales y partidos de alto nivel competitivo.

Horarios de partidos de la NBA - Miércoles 29 de octubre