Partidos de la NBA hoy martes 28 de octubre: Knicks vs Kings, uno de los más destacados

La NBA continúa su temporada regular 2025-26 este martes 28 de octubre con una jornada que presenta cuatro encuentros de relevancia, destacándose especialmente el cruce entre Milwaukee Bucks y Oklahoma City Thunder, que medirá al vigente campeón frente a una franquicia en plena búsqueda de respuestas.

El partido más atractivo de la noche enfrenta a los Thunder, actuales monarcas de la liga tras conquistar su primer título en la era Oklahoma City, contra unos Bucks que atraviesan un momento crítico. Shai Gilgeous-Alexander, flamante MVP de la temporada pasada tras promediar 32.7 puntos por partido, liderará al conjunto local que busca consolidar su status de favorito. Frente a él estará Giannis Antetokounmpo, quien afronta una campaña definitoria después de que Milwaukee cayera en primera ronda de playoffs por tercer año consecutivo y apenas sumara 48 victorias en la temporada regular anterior.

La cartelera también incluye el enfrentamiento entre Washington Wizards y Miami Heat, dos equipos que buscarán encaminarse en la Conferencia Este. Los Wizards vienen de finalizar con un pobre récord de 18-64 la campaña pasada, mientras que el Heat intentará recuperar protagonismo tras una temporada irregular.

Por su parte, Philadelphia 76ers visitará a Charlotte Hornets en un duelo donde ambas franquicias necesitan sumar victorias tempranas para establecerse en la competitiva Conferencia Este. Completará la jornada el choque entre New York Knicks y Sacramento Kings, con los neoyorquinos perfil ándose como uno de los contendientes del Este tras las incorporaciones realizadas en el receso.

Horarios de partidos - Martes 28 de octubre