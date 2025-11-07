NBA: Agenda completa del viernes 7 de noviembre

La NBA ofrece este viernes una atractiva cartelera de once partidos en una nueva jornada que combina duelos entre candidatos al título y enfrentamientos de equipos en plena búsqueda de su mejor versión. La noche promete acción desde las 21 horas (Argentina) con algunos de los planteles más poderosos de la temporada regular como protagonistas.

El partido más llamativo de la jornada enfrenta a Oklahoma City Thunder ante Sacramento Kings en un choque de la Emirates NBA Cup. Los Thunder llegan como flamantes campeones de la NBA tras conquistar su primer título en la temporada pasada, liderados por Shai Gilgeous-Alexander, quien fue elegido MVP de la temporada regular y de las Finales. El base canadiense se ha consolidado como una de las figuras más dominantes de la liga, y su equipo busca revalidar la corona en una Conferencia Oeste que se presenta sumamente competitiva.

Otra franquicia que ha acaparado miradas en esta campaña es Cleveland Cavaliers, que protagonizó un inicio histórico de 15 victorias consecutivas y cerró la temporada regular 2024-25 con un extraordinario récord de 64-18, estableciéndose como la mejor marca de la Conferencia Este. El conjunto de Ohio, dirigido por Kenny Atkinson, se medirá ante Washington Wizards en un compromiso donde parte como amplio favorito gracias al juego coral de Donovan Mitchell, Darius Garland y Evan Mobley.

El enfrentamiento entre Denver Nuggets y Golden State Warriors también genera expectativa. Nikola Jokic, el tres veces MVP de la liga, continúa siendo la piedra angular de los Nuggets, mientras que Stephen Curry busca mantener el nivel que mostró la temporada pasada, cuando brilló especialmente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ambas franquicias aspiran a pelear por los primeros puestos en el Oeste y este cruce directo podría marcar tendencia.

Los defensores del título, Boston Celtics, también verán acción al recibir a Orlando Magic en un duelo del Este que medirá la solidez del campeón ante un equipo joven y físicamente intenso. Milwaukee Bucks, con Giannis Antetokounmpo como estandarte, enfrentará a Chicago Bulls en otro atractivo del Este, mientras que Memphis Grizzlies y Dallas Mavericks cerrarán una velada cargada de básquet de primer nivel.

