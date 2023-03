La fuerte decisión de Ja Morant después del escándalo que sacudió la NBA

La superestrella de Memphis Grizzlies tomó una tajante decisión con respecto a su futuro, luego de verse involucrado en dos escándalos.

Ja Morant, la superestrella de los Memphis Grizzlies de la NBA, decidió hacer un cambio en su vida: ingresará a un programa de asesoramiento luego del escándalo que se desató por haber aparecido en un video con una arma y una imagen que se viralizó en la que estaba de fiesta en un cabaret. El base anunció la medida luego de que la franquicia lo suspendiera, al menos, hasta el próximo miércoles.

Los últimos días de Morant fueron frenéticos, llenos de polémica y decidió poner un freno. El jugador de 23 años se incorporará a un programa de ayuda y asesoramiento en Florida, según informó el especialista de ESPN Adrian Wojnarowski. Si bien no se informó su fecha de regreso a Memphis, los rumores en Estados Unidos indican que se perderá lo que resta de la temporada.

El mensaje de Ja Morant sobre su ingreso a un programa de asesoramiento.

En un mensaje escrito en una nota, Morant busca con esta determinación "obtener ayuda y trabajar en el aprendizaje de mejores métodos para lidiar con el estrés y mi bienestar general", luego de los escándalos consecutivos en los que se vio envuelto. El principal objetivo sería empezar a controlar su ansiedad.

El escándalo de Ja Morant con la pistola

El primer problema de Morant se dio en la mañana del sábado 4 de marzo. Allí, el talentoso base de los Grizzlies inició un vivo en su propia cuenta de Instagram y se lo vio sosteniendo una pistola mientras se encontraba en un club nocturno.

Desatada la polémica en su país, que incluyó una sanción de parte de la franquicia mientras pelean por el primer lugar de su conferencia, una de las mayores apariciones de los últimos años de la NBA compartió en redes sociales un comunicado: "Asumo total responsabilidad por mis actos de anoche. Me disculpo con mi familia, compañeros, entrenadores, fans, patrocinadores, la ciudad de Memphis y toda la organización de los Grizzlies por decepcionarlos. Me voy a alejar un tiempo para conseguir ayuda y trabajar en aprender mejores métodos para sobrellevar el estrés y en mi bienestar en general", escribió.

Si bien la policia del estado de Colorado comenzó a investigar si el jugador de los Grizzlies había quebrado alguna ley relacionada a las armas de fuego, el 8 de marzo desetimaron levantar cargos en contra de Morant, ya que no descubrieron suficientes pruebas para culparlo de algún delito.

Las imágenes de Ja Morant en un club nocturno

Los escándalos de Ja Morant.

El pasado sábado, el diario The New York Post publicó un conjunto de imágenes captadas de las cámaras de seguridad de un club nocturno en el que el armador de Memphis estuvo durante 48 horas. Allí, según se observa en las fotos, hubo alcohol, sexo y dinero tirado en el piso del lugar.

Dichas instantáneas, sacadas del sábado 4 de marzo, evidencian que el jugador estuvo en el cabaret Shotgun Willie’s en Glendale, Colorado, con una mujer que aparece semidesnuda encima suyo, dentro de la sala VIP. Y, sobre ella, también se observan varios billetes de la moneda estadounidense.

Según The New York Post, el informante del club, del que no se reveló la identidad, señaló que Morant llegó a Shotgun Willie’s junto a un amigo y dos guardias de seguridad alrededor de la 1:30 a. m., horas después de que los Grizzlies vencieran a los Houston Rockets por 113-99. ya en el lugar, la superestrella de Memphis fue directamente a la parte trasera del club para ingresar al VIP, y habría gastado, al menos, 900 dólares para reservar el espacio durante tres horas, según indican las tarifas en el sitio web del cabaret.