Leopoldo Luque, el médico de Diego Armando Maradona que ahora es investigado por la muerte del astro del fútbol, reveló tiempo atrás que ya estuvo cuatro meses presos acusado de un homicidio que no cometió.

Luque fue allanado esta mañana en su casa de Adrogué y en su clínica de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la investigación que se sigue por la muerte de Maradona. Según fuentes judiciales, el doctor aún no está imputado en la causa, pero sí fue apuntado por los familiares del Diez como uno de los culpables del deceso en sus declaraciones testimoniales.

Esta no es la primera vez que Luque queda involucrado en una causa judicial donde se investiga una muerte. Diez años atrás, el médico pasó cuatro meses preso tras una pelea callejera en la que murió un hombre. Finalmente fue a juicio y lo absolvieron.

En una entrevista con el diario Olé realizada tiempo atrás, el médico de Maradona contó los detalles de esa situación. Todo sucedió en 2010 en Villa Caraza, Lanús. Según el relato del médico, le avisaron de una pelea en la calle donde estaban involucrados su hermano, dos cuñados y "dos personas más en una esquina".

"Eran todos conocidos. Hubo forcejeos, uno me quiso pegar a mí y la persona que después terminó muriendo se fue para otro lado. Nunca voy a saber si le pegaron o no. Después nos fuimos, yo ya era médico y residente. Nadie quedó en el piso ni perdió el conocimiento. Al otro día volví a la casa de mi hermano como si nada. Obvio que no había visto nada raro", contó.

Luque afirmó que si hubiera visto a alguien herido "hubiese asistido a la persona en el caso de haber sido necesario o llamado a una ambulancia". Y relató: "Unos días después mi hermano me llamó diciendo que una de esas personas estaba grave. Y yo no entendía nada. De lo que puedo dar fe es de que esa noche nadie perdió el conocimiento".

"Yo sabía que no había hecho nada y un día, de la nada, vino la Policía al Hospital Finocchietto, donde trabajaba, y me llevó. Fui a la comisaría y no entendía nada. Caí en Villa Diamante", detalló.

Al tiempo que criticó la declaración de los testigos del hecho. "Cuando mi abogado me mostró lo que habían declarado los testigos, no lo podía creer. Decían que yo había pateado a la gente en el piso, pisado cabezas. También detuvieron a uno de mis cuñados. Fue por homicidio simple. Yo pensaba que no salía más, fue una pesadilla. Estaba terminando mi carrera, con trabajo en el hospital", recordó.

El doctor señaló que estuvo "cuatro meses así" hasta que la causa cambió de carátula a "homicidio en riña", y "entonces fue excarcelable". "Yo no era ningún boludo, pero estar ahí adentro te la regalo. En la comisaría te ponían con cualquiera, terrible. Me mentalicé para no quebrarme. Me leí varios libros de medicina, estudié mucho", apuntó.

Y agregó: "Me pone mal recordar todo. Pensaba que se me iba a arruinar la carrera. Yo lamento que haya habido un muerto, pero yo no era culpable".

Al momento del juicio, Luque indicó que todos los testigos "dijeron lo contrario" a lo que habían afirmado en un principio. "Todos dijeron que yo no había hecho nada y cuando le tocó hablar al hermano de la persona muerta, también dijo que nunca me vio a mí pegarle. Y obvio me absolvieron", dijo.

Y rememoró: "Cuando dieron la sentencia, ese día rendía la parte más importante de la neurocirugía, la colegiación. Siempre lo hacen a los 45 años y yo tenía apenas 33. Estaba esperando la sentencia en los días previos pero nunca dejé de estudiar. Fue de película todo"