La conmoción de Pollo Vignolo al enterarse de la muerte de Maradona

La muerte de Diego Armando Maradona ha sido un golpe muy duro no solo para el mundo, no solo en el deporte. Uno de los que reaccionó rápidamente con el fallecimiento de Diego Maradona fue Sebastián Vignolo, quien recibió la noticia en vivo y en directo mientras estaba en la transmisión del programa 90 Minutos de Fútbol de ESPN.

"Lo confirman, que murió Diego. Nada, la noticia es esta, que murió Diego. Un paro cardiorespiratorio", ratificó la noticia el conductor al aire, apenas comenzado su programa.

Daniel Arcucci, uno de los periodistas más cercanos a Maradona, sumó: "Yo francamente es como cuando uno no quiere creer, como hemos vivido estas situaciones otras veces. Recuerdo en Rusia cuando decían "Diego murió" y me tocó escuchar su voz directamente que no había muerto. Pero si, todas las informaciones que llegan y la gente que está más cerca de él en este momento no responde".

"Diego nos acostumbró a muchos milagros", se esperanzó el Chavo Fucks. Ya con un poco de aire, el conductor retomó su discurso: "A mi hay situaciones que te superan. No se puede ser profesional cuando el impacto es tan fuerte y te golpea a los sentimientos. No lo quiero ni mirar a Oscar porque es un momento de mierda. Una cosa es decir, guarda, no lo veo bien, pero nada, decís, es inmortal. Siempre sale. Por eso cuando estábamos haciendo un cruce la información era más fuerte que una descompensación y la noticia es que murió Diego de un paro cardiorespiratorio. Lo quisieron reanimar y no pudieron".

Murió Diego Armando Maradona

Es una noticia que duele no sólo en Argentina sino también en el mundo entero. Por más que cueste mucho creerlo, Diego Armando Maradona murió a los 60 años. El crack se descompensó en las últimas horas y sufrió un paro cardíaco en su casa. El fútbol y la pelota lloran tras lo ocurrido con el mejor jugador en la historia de dicho deporte.

El hecho ocurrió en la casa del barrio San Andrés (Tigre, Provincia de Buenos Aires) en la que había ido a descansar tras haberse realizado una operación de un hematoma subdural. Pese a que varias ambulancias llegaron al lugar para tratar de reanimarlo, los médicos no pudieron hacer nada. Así se lo confirmaron fuentes allegadas a El Destape.