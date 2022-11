Luis Enrique elogia a una excepcional España y anticipa cambios ante Alemania

El director técnico de España, Luis Enrique, elogió a sus jugadores después de que derrotaron a Costa Rica 7-0 en su primer partido del Mundial el miércoles y dijo que abordarán el partido contra Alemania con el mismo nivel de ambición.

La selección campeona del mundo en 2010 ganaron con un doblete de Ferran Torres y tantos de Gavi, Dani Olmo, Marco Asensio, Carlos Soler y Álvaro Morata, que llevaron a España a superar la marca de los 100 goles en la máxima competencia del fútbol.

"Cuando las cosas van así, el fútbol se convierte en un deporte maravilloso. Estuvimos excepcionales en la presión, el manejo y remate del balón, con la misma filosofía que tiene la selección desde hace años. Los 17 jugadores que participaron estuvieron muy bien", dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

"Es la selección que más goles ha marcado en todos los campeonatos en los que hemos estado. Puede que no tengamos un jugador de referencia que marque 30 goles pero tenemos a Ferran, Dani Olmo, Marco Asensio, Gavi", agregó.

El seleccionador español destacó la importancia del aspecto psicológico del juego.

"Claro que hay que trabajar la cabeza, para mí ha sido vital trabajar con los jugadores para que no salgan demasiado ilusionados al campo. Ahora tenemos que trabajar en otra cosa, pero te puedo decir que este equipo no se va a relajar, Alemania nos puede ganar porque es una potencia, pero vamos a salir a jugar de la misma manera", apuntó.

En la segunda jornada del Grupo E, España enfrentará el domingo a Alemania, que más temprano perdió 2-1 ante Japón.

"No sé quién jugará, pero probablemente no repetiré la alineación. No jugaremos siete partidos con (los mismos) 11 jugadores, estoy seguro de que voy a cambiar", advirtió Luis Enrique.

Con información de Reuters