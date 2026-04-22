Alemán Gnabry afirma que se perderá el Mundial tras sufrir lesión muscular

FOTO DE ARCHIVO: Serge Gnabry, de Alemania, celebra un gol ante Suiza en un amistoso

El centrocampista ofensivo del Bayern Munich y la selección alemana Serge ‌Gnabry dijo ‌el miércoles que se perderá el Mundial que comienza en junio debido a una rotura en el músculo aductor sufrida durante un entrenamiento.

Gnabry, que fue titular en los amistosos ante ​Suiza y Ghana ⁠en marzo, se lesionó durante ‌un entrenamiento de penales la ⁠semana pasada, según ha ⁠informado el club.

"Los últimos días han sido difíciles de asimilar. Una temporada en ⁠el FC Bayern en la que ​aún queda mucho por ‌jugar tras haber asegurado ‌otro título de la Bundesliga el ⁠fin de semana", dijo Gnabry en las redes sociales.

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"En cuanto al sueño del Mundial con la selección ​alemana, ‌lamentablemente se ha acabado para mí. Al igual que el resto del país, animaré a los muchachos desde casa. Ahora es ⁠el momento de centrarme en la recuperación y en volver para la pretemporada".

El Bayern persigue el triplete con una semifinal de la Copa de Alemania en el campo del Bayer Leverkusen el miércoles ‌y el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante Paris Saint-Germain el 28 de abril.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, anunciará su ‌convocatoria para el Mundial el 12 de mayo. El equipo se enfrentará a ‌Curazao, Ecuador ⁠y Costa de Marfil en la fase de grupos del ​torneo, que será coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Con información de Reuters