Un crack de la Selección aseguró que pensó "en retirarse del fútbol" hace cinco años

Se trata de uno de los jugadores claves de Lionel Scaloni, Cuti Romero lo estuvo por hacer cuando jugaba en Belgrano de Córdoba.

Uno de los mejores jugadores de la Selección Argentina, Cristian "Cuti" Romero lanzó una llamativa anécdota con respecto a su pasado y su actualidad. El actual defensor del Tottenham reveló que había pensado "abandonar el fútbol" cuando estaba en Belgrano de Córdoba.

"Hace cinco años estaba en Córdoba pensando en dejar el fútbol y hoy me toca vivir todo esto", lanzó Romero en el programa "¿Cómo te va?" en D Sports Radio. El defensor reveló: "Hoy me toca esto, jugar con Argentina, con grandes figuras y tener a Leo de compañero". El defensor de la Selección Argentina, de esta forma, reveló que a los 17 años se planteó abandonar la práctica deportiva.

En charla con ese programa, Romero añadió: "Se creó una ilusión linda que hemos generado con este grupo de la Selección. Queremos ganar la Copa, como quieren hacerlo compañeros de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Vamos a dar todo con el grupo para llevar a la Argentina a lo más alto". Además, sostuvo que "la liga inglesa es la mejor del mundo. No es fácil la adaptación, me costó, pero ya me siento bien y tratando de mantener el nivel. Va a ser un Mundial extraño por la fecha en la que se juega, pero va a ser mejor por el descanso para los futbolistas".

El Cuti Romero sacado en Tottenham: cara a cara y tirada de pelo a un rival

El Tottenham, con Cristian "Cuti" Romero de titular empató 2 a 2 con el Chelsea en el clásico de Londres. El defensor argentino enloqueció, se peleó con un rival y le gritó un gol en la cara a uno de sus rivales.

El partido llevó adelante en la segunda fecha de la Premier League. También, en el clásico caliente, los entrenadores Thomas Tuchel y Antonio Conte se cruzaron después del 1 a 1 parcial y sobre el final del partido. El DT de Chelsea le reclamó a su colega que le gritó el gol en la cara y que la jugada se había iniciado por una falta del uruguayo Rodrigo Bentancur sobre el alemán Kai Havertz.

El partido se llenó de tensión y, después del 1 a 1, el alemán Thomas Tuchel increpó al italiano Antonio Conte y protagonizaron un tenso momento al costado del campo de juego. Después del 2-2 los dos terminaron expulsados.