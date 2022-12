Tasa superior: por qué Alemania se quedó afuera del Mundial de Qatar

Alemania quedó eliminada del Mundial. Y no se trata de cuestión de razas inferiores o superiores, porque no las hay. Se trata de ver qué tan efectivo sos a la hora de meter goles, y ahí la tasa de los eliminados fue muy baja. Muchos disparos al arco, pocos del lado de adentro de la red, y afuera.

Al fútbol se juega once contra once y no hay que menospreciar nunca al rival. "El fútbol es un deporte que inventaron los ingleses, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania", dijo Gary Lineker. Pero no está en lo cierto. En la cancha no se juega con historia y mucho menos con diferentes tipos de raza (como dijo un expresidente hace pocos días), porque básicamente la especie humana es una sola. Todos los humanos pertenecen al mismo repertorio genético, con lo cual ni Alemania ni ninguna otra selección fue a jugar a Qatar con atributos diferentes en cuanto a la biología y la ciencia respecta. De hecho, el campeón en Brasil 2014 se quedó afuera en primera ronda contra todos los pronósticos y fue Japón quien dio el batacazo para pasar a Octavos junto a España. ¿Por qué? Porque los nipones tuvieron una tasa superior.

La tasa superior que tuvo Japón tiene una relación directa entre remates al arco y goles convertidos. El diccionario dice que "la tasa es un coeficiente que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia de un fenómeno o un grupo de números", con lo cual aquí se toma la cifra de goles anotados para dividirla por la cantidad de remates ejecutados. Y ahí queda evidenciado el por qué del fracaso alemán.

En los tres partidos de la Fase de grupos, Alemania tuvo 66 remates al arco y convirtió sólo 6 goles. Entonces, la tasa goleadora de los dirigidos por Hansi Flick fue de 0,090909 (y así podríamos seguir, porque es un número periódico). La efectividad fue realmente baja pese a que quizá mereció mejor suerte (justamente) en el primer partido contra Japón.

La tasa goleadora de Alemania en Fase de Grupos: 0,090909 (4 puntos en la tabla, afuera del Mundial)

VS. JAPÓN : 25 tiros al arco, 1 gol ( perdió 2-1 )

: 25 tiros al arco, 1 gol ( ) VS. ESPAÑA : 10 tiros al arco, 1 gol ( empató 1-1 )

: 10 tiros al arco, 1 gol ( ) VS. COSTA RICA: 31 tiros al arco, 4 goles (ganó 4-2)

Por su parte, Japón fue mucho más efectivo (sin contar a España que metió 7 goles en su primer encuentro y, lógicamente, acrecentó la tasa a su favor). Los nipones patearon 31 veces al arco y anotaron 4 goles. Su tasa goleadora fue de 0,12903 en la Fase de grupos y pasó a Octavos de final con un juego contundente en el que prevaleció lo más importante: meter goles en la valla contraria. De hecho, los nipones conforman el equipo que menos posesión de pelota tuvo en lo que va del torneo (17%).

La tasa goleadora de Japón en Fase de Grupos: 0,12903 (6 puntos en la tabla, clasificado a Octavos)

VS. ALEMANIA : 13 tiros al arco, 2 goles

: 13 tiros al arco, 2 goles VS. COSTA RICA : 12 tiros al arco, 0 goles

: 12 tiros al arco, 0 goles VS. ESPAÑA: 6 tiros al arco, 2 goles

Esto es fútbol, siempre es fútbol. Y a este deporte se juega con deportistas. Todos son humanos. No hay razas mejores ni peores, no hay razas. Y si de buscar razones se trata, aquí tenemos una muy importante: la tasa superior de Japón por sobre la de Alemania. Muchas llegadas, pocos goles, y afuera del Mundial.