Taglifico analizó a Países Bajos: "Una final anticipada"

El lateral, que jugó en Países Bajos, habló de la filosofía de juego de ese equipo y de las sensaciones sobre los Cuartos de Final.

El defensor de la Selección Argentina Nicolás Tagliafico habló de cómo juega Países Bajos, rival de los Cuartos de Final del Mundial Qatar 2022. "Será un partido muy duro, complejo y reñido", vaticinó.

Tagliafico, que jugó durante cuatro años en el Ajax neerlandés, resaltó que los jugadores de la naranaja "saben jugar muy bien al fútbol" y que el resultado dependerá de los detalles. "Es un equipo muy fuerte defensivamente, es una de sus fortalezas. Tienen jugadores de gran calidad y te pueden cambiar el partido en cualquier momento", planteó el argentino.

El actual jugador del Olympique de Lyon aseguró: "Se lo van a tomar como una final anticipada, igual que nosotros. Será un partido muy duro, complejo, y reñido. Los detalles van a definir el resultado". Argentina enfrentará a Países Bajos desde las 16 del viernes en busca de un lugar en las sefinales.

Debido a su paso por la ex Holanda, Tagliafico se animó a dar ciertas presiciones sobre el estilo del equipo de Louis Van Gaal. "Conozco a la mayoría, quizá no tan pasionales como nosotros, pero sí muy inteligentes. Tienen esa filosofía de juego al estilo neerlandesa que quizá hoy no está tan marcada como antes. Pero saben jugar muy bien al fútbol", destacó.

Por otra parte, el lateral que se perfila como titular para el partido, también valoró el apoyo y aliento de los hinchas argentinos en cada partido. "Estamos fuertes hoy en día, de cara a un partido muy importante para nosotros, pero con toda la ilusión de seguir compitiendo. Lo más importante es que vamos a dar hasta la última gota para tratar lograr el objetivo", apuntó. Al tiempo que, enfatizó: "Se nota que somos locales en cada partido. Esa pasión, expectativa y ansiedad siempre está, somos unos locos por el fútbol. Tenemos a 45 millones atrás dándolo todo con nosotros. Nos va a servir de motivación para dar ese plus".

Brasil vs. Croacia abren los cuartos de final

El seleccionado de Brasil, acaso el máximo candidato al título en Qatar 2022, se mide con Croacia desde las 12 en el Estadio Education City. La previa de ambos combinados nacionales propone un partido más que atractivo por un lugar en las Semifinales.

Brasileños y Croatas le darán inicio a los Cuartos de Final, que se jugarán entre el viernes y el sábado. Lo harán en Al Rayan, a siete kilómetros del centro de Doha y bajó la dirección arbitral del inglés Michael Oliver. El juez estará acompañado por sus compatriotas asistentes Stuart Burt y Alan Beswick y el argelino Mustapha Ghorbal como cuarto árbitro, mientras que el neerlandés Pol Van Boekel estará a cargo del VAR.

El ecuentro tendrá televisiación de la TV Pública para toda la Argentina y servirá como previa del partido que jugará la Selección Nacional desde las 16 frente a Países Bajos. Justamente, el vencedor del encuentro entre Brasil y Croacia jugará en semifinales ante el ganador del cruce que involucra a Lionel Messi y Compañía.