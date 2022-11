Scaloni habló en la previa del duelo ante México por el Mundial y no descartó cambios

Lionel Scaloni habló en la previa del duelo ante México por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022, analizó al rival y se refirió a lo que se viene.

Lionel Scaloni habló en la previa del duelo ante México por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. El DT habló del encuentro que disputará la Selección Argentina y que será clave para seguir con vida en el mencionado certamen. Además, el estratega se refirió al presente del plantel, a Lionel Messi y al rival que tendrá enfrente.

"La manera de jugar es la misma. No vamos a cambiar. Más allá del golpe anímico, la reacción es inmediata. Este grupo está capacitado para levantarse. No tengo dudas de cómo vamos a afrontar el partido. Es posible que hagamos alguna variante pero lo decidiremos hoy. El entrenamiento va a ser definitivo. México es un muy buen equipo, muy ofensivo y con un gran entrenador. Tenemos una manera de jugar y no la podemos negociar", aseguró Scaloni.

"Todo un país detrás está esperando que nos vaya bien. Este equipo y este grupo va a dejar todo en la cancha. A partir de ahí los partidos de fútbol hay que jugarlos y demostrar que estamos bien", agregó el entrenador en conferencia de prensa en la previa de un duelo trascendental para la "Albiceleste". Además, el estratega habló de cómo está Lionel Messi para este cotejo: "Está bien. Más que nunca necesitamos de todos. Seguramente vaya todo bien, a nivel físico y moral, él está bien".

"La gente sabe lo que este grupo ha dado y sé que nos tienen confianza. Nosotros estamos bien, sabiendo que tenemos un partido importante mañana y que, por suerte, depende de nosotros. Vamos a dejar todo, a dejar la vida y jugar nuestro fútbol", agregó el DT con respecto al planteo de cara al duelo con el elenco que dirige Gerardo "Tata" Martino.

Scaloni sobre Maradona a dos años de su muerte

"Es un día muy triste para todo el mundo por el aniversario de Diego. Esperamos mañana brindarle una alegría si nos está mirando desde el cielo. Parece mentira que ya no esté", lanzó Scaloni sobre el "Pelusa".

El mensaje de esperanza para enfrentar a México

Por último, Lionel Scaloni dejó un mensaje esperanzador pensando en el partido contra México: "El primer golpe es chocante, pero al otro día te levantas y pensas en el otro partido. Había que estar preparados para cuando recibamos el golpe. Era todo color de rosa. Soy el primero que estaba preparado para eso porque puede pasar. Lo raro hubiese sido que sigamos una racha de 30 partidos más. Vamos a dejar la vida. Se puede ganar o perder, pero tenemos la suerte que pasó en el primer partido. Se puede perder, y creo que es un mensaje para todos. El tema es cómo te levantas. Es la única manera. Es lo que le digo a mis jugadores".