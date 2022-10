Ronaldo, el crack de Brasil: del calvario en el Mundial 1998 a la gloria en 2002

La historia de Ronaldo, "El Fenómeno" de Brasil que pasó de la pesadilla en el Mundial 1998 a la gloria absoluta en Corea - Japón 2002.

Se avecina el Mundial de Qatar 2022 y, si se habla de la máxima cita del fútbol, una de las historias más curiosas la vivió nada menos que Ronaldo. El crack de la Selección de Brasil pasó del calvario en Francia 1998 a la gloria absoluta en Corea del Sur y Japón 2002.

El exjugador de 46 años fue uno de los máximos goleadores de todos los tiempos, aunque vivió una situación extraña y desagradable en su segundo torneo de este tipo, tras el título en Estados Unidos 1994 con 17 años. Luís Nazário de Lima marcó una época dorada en este deporte y jugó en varios de los mejores clubes: Real Madrid, Barcelona, Milan e Inter.

Qué le pasó a Ronaldo en la final del Mundial de Francia 1998

Después de una irrupción impresionante en el fútbol, "El Fenómeno" integró el plantel campeón en Estados Unidos 1994, aunque no tuvo minutos. Cuatro años más tarde, con 21 de edad y a puro brillo en Inter de Milán, el atacante era un titular indiscutido del "Scratch" de Mario Zagallo, que llegaba como el gran favorito -junto con el local- al campeonato de Francia 1998.

El certamen era perfecto hasta allí para el artillero y para su Seleccionado también: primero en su Grupo, luego dejaron en el camino a Chile, Dinamarca y Holanda para instalarse en la gran final ante el anfitrión ante 80 mil espectadores en Saint-Denis. Los 4 goles y 3 asistencias del "Gordo" en 6 encuentros hacían suponer que "La Verdeamarela" se encaminaba a conseguir la quinta Copa del Mundo de su historia.

Sin embargo, lo peor todavía estaba por suceder cuando faltaban pocas horas para el comienzo de un partido en que, del otro lado, estaba un espléndido Zinedine Zidane en busca de darle el primer Mundial a su país. Si bien aún hoy no se conoce exactamente qué ocurrió, fue el propio Ronaldo quien se encargó de aportar los detalles algunos años más tarde.

El sufrimiento comenzó en el hotel de concentración de la Selección de Brasil: almorzó normalmente y se acostó a ver la Fórmula 1, aunque a los pocos minutos empezó a sentir un dolor muy fuerte y a convulsionar. Se desmayó, fue atendido en un hospital cercano y se despertó sin entender lo que había sucedido.

El cardiólogo que atendió al crack en aquel momento, Caru, explicaría luego que el entonces futbolista "estaba en la cama siguiendo una carrera de la F1 y una inclinación artificial del cuello comprimió el glomus carotídeo, un órgano secretor responsable de regular el ritmo cardíaco y la presión arterial". "La frecuencia cardíaca tuvo una caída que le provocó el desmayo y las convulsiones", profundizó.

Increíblemente, debido a la jerarquía individual del jugador y a su importancia para el equipo, el cuerpo médico decidió que menos de 24 horas después de lo ocurrido el astro fuera titular en la definición. Como era de esperarse, casi no tocó la pelota y Francia aplastó al conjunto de Zagallo por 3-0 con el doblete histórico de Zidane.

Ronaldo casi vomita en plena final del Mundial de Francia 1998.

El arquero galo en dicho cotejo, Fabien Barthez, recordó que en aquella jornada el delantero rival “estaba lento, como falto de distancia". "Tuvimos un choque que lo prueba. Era una pelota que estaba en mi área y, cuando lo vi correr hacia mí, me di cuenta de que no podía detenerse. Continuó corriendo como en cámara lenta hasta chocarme”, detalló. Con el correr del tiempo, los médicos que lo atendieron revelaron que le dieron Valium para que pudiera jugar, un poderoso fármaco que genera somnolencia. Pero ni así alcanzó en una noche para el olvido para el conjunto sudamericano.

En un documental para FourFourTwo, "El Fenómeno" rememoró: "Cuando me desperté, estaba rodeado por otros jugadores y por el doctor Lidio Toledo. Nadie me quería decir qué estaba pasando". "Los exámenes médicos no mostraban nada anormal. Nos fuimos al estadio, me acerqué a Zagallo y le dije: 'Me encuentro bien, no tengo nada, quiero jugar'. No le quedó más remedio que aceptar mi decisión", agregó el protagonista de una de las historias más peculiares de las Copas del Mundo.

Por último, reconoció que se sintió culpable por aquella contundente derrota de un equipazo repleto de figuras, entre las que además brillaban Claudio Taffarel, Cafú, Roberto Carlos, Rivaldo y Bebeto. "Posiblemente afecté a todos porque esa convulsión era de las que dan miedo, no es algo que veas todos los días. Pero yo tenía un compromiso con mi país y no quise defraudar. Tenía mi orgullo y sentí que podía jugar", concluyó.

Las curiosas teorías sobre lo que le pasó a Ronaldo en el Mundial de Francia ´98

Como suele suceder, luego empezaron las especulaciones acerca de lo que pasó, aunque ninguna versión fue comprobada oficialmente:

Ronaldo fue intoxicado a propósito con algún alimento en mal estado por parte del hotel, a pocas horas de la final, porque enfrentaba al local.

Simplemente fueron los nervios previos a un partido tan importante para alguien tan joven.

Los patrocinadores lo obligaron a jugar por una cuestión económica, pese a su mal estado de salud.

La gran revancha de Ronaldo en el Mundial de Corea del Sur - Japón 2002

Sin embargo, para este tipo de cracks siempre hay tiempo para la redención, y llegó en la Copa del Mundo siguiente. En un torneo impresionante por parte del jugador de principio a fin, Brasil dejó atrás unas Eliminatorias sudamericanas para el olvido y arrasó en Asia de la mano de Luiz Felipe Scolari.

Ronaldo, campeón en el Mundial 2002 junto a otros cracks de Brasil.

"El Gordo" marcó 8 goles en los 7 partidos, incluidos los dos de la final para el 2-0 a Alemania el 30 de junio en el Estadio Yokohama. Con un rendimiento altísimo de principio a fin, el conjunto de "Felipao" alcanzó su quinto y -hasta el momento- último trofeo ante otra de las grandes potencias.

El camino de Brasil al título en el Mundial de Corea - Japón 2002

Brasil 2-1 Turquía - Grupo C. Brasil 4-0 China - Grupo C. Brasil 5-2 Costa Rica - Grupo C. Brasil 2-0 Bélgica - Octavos de final. Brasil 2-1 Inglaterra - Cuartos de final. Brasil 1-0 Turquía - Semifinales. Brasil 2-0 Alemania - Final.

Las estadísticas de Ronaldo en la Selección de Brasil

En la Mayor, entre 1994 y 2011, disputó 98 partidos oficiales con 62 goles, 28 asistencias y 5 títulos.