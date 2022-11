Qué es de la vida de Tshabalala: el autor del primer gol de Sudáfrica en el Mundial 2010

Siphiwe Tshabalala quedó en la historia por marcar el primer gol de Sudáfrica en el Mundial del 2010. Qué fue de su vida tras 12 años de aquel grito que quedó marcado en el fútbol internacional.

Siphiwe Tshabalala quedó en la historia grande del fútbol por convertir el primer gol de Sudáfrica en el Mundial 2010 que se jugó en dicho país y que, hasta el momento, es la única nación africana en poder organizar un evento de estas características. El hombre marcó un antes y un después para su seleccionado en medio de su Copa del Mundo, lo cual sin dudas es más que importante teniendo en cuenta lo que significó aquel partido. ¿Qué es de la vida del volante que se convirtió en leyenda?

Como muchos de los jugadores que escribieron sus nombres y apellidos en los libros del certamen que tendrá una nueva emisión en Qatar este año, Tshabalala no se despegó de su máxima pasión. El mediocampista sigue ligado al mundo del fútbol y todavía no le puso un punto final a su carrera. Sin embargo, y al margen de que todavía juega, actualmente no tiene club y aguarda por la oportunidad de sumarse a alguno en los próximos meses.

Cuando transcurrían los primeros minutos del segundo tiempo en el cotejo ante México por la fase de grupos de aquel certamen, Tshabalala recibió la pelota por parte de un compañero y corrió unos metros para marcar un gol inolvidable. El mediocampista sudafricano sacó un tremendo remate imposible para el arquero y abrió la cuenta en favor de su equipo. Dicho grito fue el de millones de almas que tenían la esperanza de que Sudáfrica llegara lejos jugando en casa en una nueva participación del Mundial.

Claro que era muy difícil que ese objetivo se cumpliera, pero no hay dudas de que lo intentaron. El equipo africano no estuvo tan lejos de la clasificación a octavos, pero sí consiguió resultados que también quedaron en la historia: empató 1-1 con México, perdió 3-0 con Uruguay y le ganó 2-1 a Francia, que también quedó eliminada en primera ronda. Cabe destacar que, en el encuentro ante los europeos, los tantos estuvieron en los pies de Kumalo y Mphela. Los años pasaron y Siphiwe Tshabalala no se separó de la pelota.

Qué es de la vida de Siphiwe Tshabalala

El volante de 38 años no dejó el fútbol, aunque todavía no tiene club. La última institución en la que jugó fue en el AmaZulu de su país y lo hizo entre la temporada 2020-2021. Antes de ello, debutó en el Free State Stars de Sudáfrica en 2004 y estuvo tres años allí. Tshabalala siguió su camino en el Kaizer Chiefs y luego fue a jugar al exterior. El Erzurumspor de Turquía fue su siguiente destino y luego arribó al último equipo en el que jugó hasta hace algunos meses.

Si bien no levantó trofeos con su selección, Tshabalala sí disputó varios torneos. Dos Copas Africanas de Naciones, una Copa Confederaciones y la mencionada Copa del Mundo en la que marcó un histórico gol. Su seleccionado no clasificó a ningún otro Mundial hasta el momento: hasta el momento, la participación más recordada fue la del 2010 y, en gran parte, gracias a una de sus estrellas.