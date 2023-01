Montiel y Acuña recordaron una anecdota que nadie sabía de la Selección: "Hubo denuncias"

Los futbolistas de la Selección Argentina hablaron sobre la final contra Francia del Mundial Qatar 2022, El video del relato conmovedor.

Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los defensores campeones del Mundial Qatar 2022, dialogaron con la cuenta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se acordaron con lujo de detalles una anécdota en la concentración de la Selección Argentina. Como si hubiera sucedido hace pocos días, "Cachete" y el "Huevo" relataron qué fue lo que sucedió y estallaron de risa.

"Hubo unas denuncias en la concentración de Argentina y hay varios damnificados. Se están empezando a reír y me preocupo", contó uno de los integrantes de AFA Play en un vivo realizado en Twitch, mientras Montiel y Acuña deslizaban una sonrisa. "Denuncian ingresos forzosos a las habitaciones", agregó.

Por lo que se pudo saber, los jugadores se hicieron una infinidad de bromas pesadas que nunca salieron a la luz. "Tiraban colchones desde tercer y cuarto piso, tiraban Coca adentro de zapatillas", indicó el host del stream. "Yo vi una foto de encapuchados en Qatar. Pensé que se estaba tratando de la serie El Marginal", señaló su compañero, mientras los futbolistas campeones del mundo se reían.

En otra parte del vivo, los defensores laterales se conmovieron al recordar la final del Mundial Qatar 2022 contra Francia, que venció el combinado dirigido por Lionel Scaloni por penales. "Todavía no caigo", soltó el "Huevo" Acuña. Por su parte, "Cachete" dijo que cambió su remate en su penal glorioso a último momento.

Montiel filtró la charla con Scaloni antes del penal vs. Francia: "Llorando"

Gonzalo Montiel dio nuevos detalles de la curiosa charla que tuvo con Lionel Scaloni minutos antes de los penales de la final del Mundial de Qatar 2022 ante la Selección de Francia. El defensor de la Selección Argentina reconoció que, hasta ese momento, no se había recuperado de la mano que derivó en penal en el tiempo suplementario.

A pocos más de un mes de la inolvidable definición de la Copa del Mundo de Qatar, los jugadores de la Selección Argentina siguen brindando anécdotas de lo que sucedió en la noche del 18 de diciembre en el Estadio Lusail. Si bien el partido contó con innumerable cantidad de cámaras, hubo situaciones que no fueron captadas y Montiel decidió contar una de ellas.

En una charla en el canal de Twitch de AFA Estudio, en el que también estuvo Marcos Acuña, el ex jugador de River Plate contó cuál fue el diálogo que tuvo con Scaloni en el momento que se elegían los pateadores para la tanda de penales. “Lionel Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando. Tenía mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo enorme para estar arriba en el marcador y faltando cinco minutos hice el penal que fue el empate de Francia en el final del suplementario”, manifestó.