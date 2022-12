Mike Tyson defendió a Messi y se la pudrió a Canelo Álvarez: "Tendré que volver"

Mike Tyson defendió a Lionel Messi tras las amenazas de Saúl "Canelo" Álvarez al futbolista argentino luego de la derrota de México ante la Selección. Esto sucedió tras el pedido de disculpas del boxeador mexicano.

Mike Tyson defendió a Lionel Messi tras las graves amenazas de Saúl "Canelo" Álvarez luego de la derrota de México ante la Selección en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Este hecho se dio días después de que el boxeador tapatío ataque a la "Pulga" a través de su cuenta de Twitter por "patear" una camiseta mexicana, lo cual no sucedió. Para colmo, luego los "Aztecas" quedaron eliminados del torneo por diferencia de gol tras el triunfo ante Arabia Saudita.

El exboxeador estadounidense, que regresó al cuadrilátero hace meses atrás para una exhibición, fue uno de los que saltó en contra del "Canelo" por lo que dijo contra el mejor del mundo. Y no es la primera vez que demuestra un cariño particular por la "Albiceleste", ya que se lo vio con una camiseta del elenco nacional en 2005 yendo a declarar a la justicia. Incluso estuvo con Diego Armando Maradona en el ciclo "La Noche del 10" hace años atrás. Ahora aprovechó el momento para salir en defensa de Messi con palabras contundentes.

"Alguien llamado 'Canelo' amenazó a Messi. Si él se atreve a tocarlo tendré que volver al ring", expresó Mike Tyson para la cadena BBO Sports. Con esto, el ex multi campeón del mundo dejó en claro cuál es su postura ante lo que dijo el boxeador mexicano contra Lionel Messi, lo cual despertó la bronca de muchos en las redes sociales.

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera???? Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada (tontería) que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre", sostuvo el tapatío en sus tweets luego de confundirse y amenazar al 10 de la "Albiceleste". Días después se arrepintió y pidió las disculpas correspondientes.

Canelo Álvarez le pidió perdón a Messi por sus amenazas

Saúl "Canelo" Álvarez le pidió perdón a Lionel Messi luego de las graves acusaciones y la amenaza hacia el astro tras la victoria de la Selección ante México en el Mundial de Qatar 2022. El boxeador, que tuvo diversos cruces con personalidades tras sus dichos, reflexionó y se disculpó del futbolista de la "Albiceleste" con un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", escribió el múltiple campeón mundial de boxeo en su Twitter luego de las miles de críticas que recibió por parte de los usuarios que lo liquidaron.