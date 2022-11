Canelo Álvarez le pidió perdón a Messi por sus amenazas: "Fuera de lugar"

Saúl "Canelo" Álvarez pidió disculpas en las redes sociales tras la picante amenaza a Lionel Messi luego de la victoria de Argentina ante México en el Mundial de Qatar 2022.

Saúl "Canelo" Álvarez le pidió perdón a Lionel Messi luego de las graves acusaciones y la amenaza hacia el astro tras la victoria de la Selección ante México en el Mundial de Qatar 2022. El boxeador, que tuvo diversos cruces con personalidades tras sus dichos, reflexionó y se disculpó del futbolista de la "Albiceleste" con un mensaje en su cuenta de Twitter. "Que le pida a Dios que no me lo encuentre", escribió horas después del triunfo de la "Scaloneta".

Este enojo del "Azteca" se dio luego de que confunda una acción de la "Pulga" en el vestuario, ya que lo acusó de "patear" la camiseta "Tricolor" que cambió con un rival. Esto no fue así, pero el tapatío no se guardó nada a la hora de criticar al jugador del Paris Saint Germain. "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera???? Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada (tontería) que hizo". Ahora se arrepintió y lo expresó en la red social del pajarito.

"Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí", escribió el múltiple campeón mundial de boxeo en su Twitter luego de las miles de críticas que recibió por parte de los usuarios que lo liquidaron.

Por otro lado, aprovechó el momento para dejarle un mensaje tanto a la Selección Argentina como así también a México de cara al último encuentro correspondiente para cada uno: "Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final". Los "Aztecas" enfrentarán a Arabia Saudita, mientras que la "Albiceleste" jugará ante Polonia buscando un lugar en los octavos de final del Mundial.

Una figura de México defendió a Messi y destrozó a Canelo

El capitán del seleccionado mexicano, Andrés Guardado, defendió a Lionel Messi de las insólitas críticas realizadas por el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez al mejor jugador del mundo, tras viralizarse un video en el que se lo observa correr de manera involuntaria la camiseta del "Tri" en el vestuario. El jugador del Betis de España señaló que su compatriota no entiende lo que se vive en el fútbol y que esos actos son comunes entre ellos.

"La verdad que como después vi la reacción del 'Kun', de Cesc (Fábregas), de los que conocen a Leo. Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado", comenzó diciendo el jugador de 36 años en una conferencia de prensa específicamente para medios argentino. Y luego añadió: "A mí realmente me parece una tontería lo que se está hablando, no tiene mayor importancia. Leo ha tenido muchos detalles, no sólo conmigo, si no con muchos compañeros de profesión que saben cómo es. Más allá de todo lo que se ha hablado, es para crear polémica o para vender cosas".