Una figura de México defendió a Messi y destrozó a Canelo: "No sabe"

Fue tras al ataque del boxeador al capitán argentino por redes sociales. Ahora un colega bancó al jugador argentino luego de los dichos.

El capitán del seleccionado mexicano, Andrés Guardado, defendió a Lionel Messi de las insólitas críticas realizadas por el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez al mejor jugador del mundo, tras viralizarse un video en el que se lo observa correr de manera involuntaria la camiseta del "Tri" en el vestuario. El jugador del Betis de España señaló que su compatriota no entiende lo que se vive en el fútbol y que esos actos son comunes entre ellos.

Todo comenzó por la ira de "Canelo" en su cuenta de twitter. Allí, el campeón supermediano atacó de manera desmedida al capitán de la Selección Argentina, en donde, a través de varios mensajes, lo amenazó al comentar que algo le pasaría en caso de cruzárselo. Además del repudio general de la red social por la inconciencia del pugilista, donde varios compatriotas salieron a responderle por sus dichos violentos, el que dio su opinión fue Guardado, quien enfrentó en varias oportunidades en la época que el 10 jugaba en Barcelona.

Qué dijo Andrés Guardado tras el ataque de "Canelo" Álvarez a Lionel Messi

"La verdad que como después vi la reacción del 'Kun', de Cesc (Fábregas), de los que conocen a Leo. Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado", comenzó diciendo el jugador de 36 años en una conferencia de prensa específicamente para medios argentino. Y luego añadió: "A mí realmente me parece una tontería lo que se está hablando, no tiene mayor importancia. Leo ha tenido muchos detalles, no sólo conmigo, si no con muchos compañeros de profesión que saben cómo es. Más allá de todo lo que se ha hablado, es para crear polémica o para vender cosas".

Guardado, quien disputó su quinto Mundial en Qatar 2022, tuvo la oportunidad de jugar y conocer a Messi, donde incluso el argentino tuvo un tierno gesto con el hijo del mexicano tras un encuentro en la liga española. "Por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí con él desde hace muchos años, siempre ha sido así. Cada vez que lo he enfrentado, siempre ha sido así. Cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo, un cambio de camiseta, la foto con mi hijo en aquel partido, siempre lo ha hecho como se vio en el video. Son cosas que se ven y no hay mayor explicación", reconoció el mediocampista del Betis sobre las buenas actitudes de Messi.

Para finalizar, el exjugador de Deportivo La Coruña señaló que es normal en el ambiente futblístico la imagen que se viralizó sobre Messi. "El que nunca ha estado en un vestuario de fútbol no entiende. Es un acuerdo con los utileros: cuando dejas todo lo sudado en el suelo, todo para lavar. Y no lo que no dejas en el suelo, te lo llevas para casa. La ropa sucia va a el suelo, sea tu camiseta o la del equipo rival, siempre es así. De hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo, y la suya también la tiré al suelo, pero no salió grabado. En el vestuario se entiende así, somos jugadores de fútbol, sabemos lo que se vive en un vestuario y no le dimos mayor importancia".