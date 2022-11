Liquidaron a un argentino que quedó afuera del Mundial con Ecuador: "No vuelvas"

Miles de hinchas destrozaron en las redes sociales a un jugador que quedó eliminado del Mundial Qatar 2022 con Ecuador y se desempeña en el fútbol argentino.

Ecuador se despidió del Mundial de Qatar 2022 en fase de grupos y uno de sus futbolistas, que se desempeña en el fútbol argentino, fue duramente criticado en las redes sociales luego de la derrota ante Senegal. El elenco dirigido por Gustavo Alfaro tenía muchas chances de meterse en octavos de final, para lo que necesitaba un empate o un triunfo. Sin embargo, no lo logró, quedó eliminado en la primera ronda del certamen y el jugador fue uno de los principales apuntados por los hinchas antes de que el estratega lo saque en el entretiempo.

Se trata del defensor Alan Franco, quien arribó a mediados del 2022 a Talleres de Córdoba y el DT argentino lo tuvo en consideración para este torneo. No es la primera vez que viste los colores de la "Tri", ya que también disputó 12 cotejos en las Eliminatorias y la Copa América en 2021 que ganó la Selección Argentina. Al margen de esto, la defensa no funcionó contra los senegaleses y los fanáticos no lo perdonaron.

Las fuertes críticas de los hinchas a Alan Franco tras la eliminación de Ecuador del Mundial de Qatar 2022

La carrera de Alan Franco

El futbolista que se desempeña en Talleres de Córdoba hizo su debut en la Primera División de Independiente del Valle de su país en 2015 y disputó cinco temporadas en las que ganó la Copa Sudamericana del 2019. En 2020 llegó al Mineiro de Brasil y tuvo un breve paso por el Charlotte F.C de la Major League Soccer de Estados Unidos. Ya en 2022 se dio su arribo a la "T", en donde ya jugó 22 partidos entre torneos locales y Libertadores. En total, el zaguero suma 9 goles en 155 encuentros. Por otro lado, en el elenco brasileño consiguió dos trofeos regionales y dos nacionales.