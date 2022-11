La figura de Inglaterra que casi se pierde el Mundial por un accidente insólito: "Cayó encima"

Una de las figuras de Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022 casi se pierde el torneo por un accidente insólito en pleno entrenamiento. Qué dijo el compañero de Julián Álvarez en Manchester City.

Una de las figuras de Inglaterra de cara al Mundial de Qatar 2022 estuvo a punto de perderse el torneo por un accidente insólito en pleno entrenamiento en el gimnasio. El jugador que protagonizó esta curiosa situación es uno de los tantos integrantes del Seleccionado británico que es compañero del ex-River Julián Álvarez en Manchester City.

Se trata nada menos que de Kalvin Phillips, el mediocampista de 26 años que explotó en Leeds de la mano de Marcelo Bielsa y pasó a uno de los clubes más poderosos del mundo a mediados de 2022. Con pocos meses en el equipo "Ciudadano", fue sumando minutos y sus buenos rendimientos lo colocaron en el conjunto nacional dirigido por Gareth Southgate.

El pasado 12 de noviembre, apenas dos días después de que el combinado británico oficializara su lista de 26 futbolistas convocados a la máxima cita, el volante se llevó un gran susto mientras se entrenaba. De hecho, casi se pierde la Primera Copa del Mundo de su vida de manera increíble.

El protagonista de esta cuestión tan peculiar así lo explicó: "Antes del último partido contra Brentford (por la Premier League), fui al gimnasio y estaba trabajando el tendón de Aquiles en una máquina", comenzó. El jugador, que estuvo un tiempo afuera de las canchas por sus permanentes molestias en un hombro, profundizó: "Agarré uno de los discos de peso y debía haber otro enganchado debajo... Y se cayó encima de mi pie".

Además, el inglés reflexionó que "si no hubiera sido uno de cinco kilos, si hubiera sido más pesado, hubiera sido mucho peor". Igualmente, aclaró que "no ha sido muy doloroso, las ampollas del entrenamiento duelen más". "Pero durante un momento pensé: "¡Oh, no!, ¿qué va a pasar?", completó.

Kalvin Philips, uno de los buenos jóvenes de Inglaterra.

El fixture de Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022

Grupo B:

Inglaterra vs. Irán el lunes 21 de noviembre a 10 horas de Argentina.

el lunes 21 de noviembre a 10 horas de Argentina. Inglaterra vs. Estados Unidos el viernes 25 de noviembre a las 16.

el viernes 25 de noviembre a las 16. Gales vs. Inglaterra el martes 29 de noviembre a las 16.

