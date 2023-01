La desesperada súplica de un jugador polaco a Tagliafico en pleno partido: "Basta"

Un jugador polaco hizo un pedido desesperado a Nicolás Tagliafico en pleno partido ante la Selección en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 cuando la "Albiceleste" ganaba 2 a 0.

Un jugador polaco realizó una súplica en pleno partido ante la Selección en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Es que el elenco comandado por Lionel Scaloni ganaba con comodidad, los europeos no tenían su mejor partido y esto los dejaba con ciertas chances de quedarse afuera. Por este motivo, el futbolista le hizo un pedido especial a Nicolás Tagliafico durante el cotejo y el argentino no dudó en revelarlo.

El defensor, uno de los puntos más altos de la "Scaloneta" a lo largo de la Copa del Mundo, aprovecha su tiempo libre para realizar transmisiones y, en una de ellas, contó lo que vivió en dicho encuentro. Luego de que el primer tiempo termine empatado sin goles, el conjunto nacional salió con todo al complemento y a los pocos segundos del inicio apareció el primer grito gracias al tanto de Alexis Mac Allister. Minutos más tarde, Julián Álvarez aumentó la cuenta y sentenció el cruce que dejó a Polonia al borde del abismo. Por eso, el representante del combinado polaco se desesperó y habló con el lateral del Olympique de Lyon.

"En el partido con Polonia, después del primer gol, los polacos no quisieron jugar más. Después le hacemos el segundo y en un momento uno me dice, como pudo en español: 'No ataquen más'. Onda, basta. Ellos creo que con el 2 a 0 clasificaban y a lo mejor sabían que México estaba ganando", lanzó Nico Tagliafico dando detalles de aquel instante. Finalmente, los europeos (0) avanzaron por diferencia de gol con respecto a los "Aztecas" (-1).

Por otro lado, el hombre de la Selección recordó una acción del partido que estuvo cerca de generar un cambio importante en los octavos de final: "Menos mal que no hice el gol contra Polonia en el que la pico. Yo creo que si hago ese gol Polonia quedaba afuera y cambiaba todo. Porque después México jugaba con Francia, lo sacaba, se armaba todo un quilombo y no salíamos campeones".

Un campeón del mundo contó cómo fue la arenga de Messi antes de la final con Francia

Uno de los 26 campeones del mundo con la Selección en Qatar 2022 dio detalles de cómo fue la arenga de Lionel Messi antes de jugar la final ante Francia en el Estadio Lusail. Si bien no sumó minutos dentro del torneo en cuestión, sí es uno de los más importantes dentro del ciclo de Lionel Scaloni en la "Albiceleste" y, por este motivo, no dudó al contar lo que vivió en la previa del cruce trascendental. A su vez, el representante de la "Scaloneta" habló del recibimiento en nuestro país horas después de la consagración.

Quien se encargó de revelar lo sucedido en Lusail la noche del 18 de diciembre fue el arquero de River Plate, Franco Armani: "Leo tiene esa característica. Lo mismo que pasó en la final de la Copa América que fue el video que se hizo viral de él haciendo la arenga antes de la final. Fue parecida, con palabras motivacionales y referidas hacia la familia de cada uno. Yo creo que esas palabras te tocan por dentro, te llegan al corazón, te hacen salir al campo de juego a querer comerte todo y querer pasar al rival por arriba".