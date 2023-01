Un campeón del mundo contó cómo fue la arenga de Messi antes de la final con Francia: "Esas palabras"

Uno de los 26 campeones del mundo con la Selección en Qatar 2022 dio detalles de cómo fue la arenga de Lionel Messi antes de jugar la final ante Francia en el Estadio Lusail. Si bien no sumó minutos dentro del torneo en cuestión, sí es uno de los más importantes dentro del ciclo de Lionel Scaloni en la "Albiceleste" y, por este motivo, no dudó al contar lo que vivió en la previa del cruce trascendental. A su vez, el hombre de la "Scaloneta" habló del recibimiento en nuestro país horas después de la consagración.

"¡Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo! ¡No existen las casualidades, muchachos! ¿Saben qué? Esta Copa se tenía que jugar en Argentina y Dios la trajo acá. ¡Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea más lindo para todos! Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa", soltó la "Pulga" antes del encuentro ante Brasil por la Copa América 2021 y un año después se vivió algo similar.

Quien se encargó de revelar lo sucedido en Lusail la noche del 18 de diciembre fue el arquero de River Plate, Franco Armani: "Leo tiene esa característica. Lo mismo que pasó en la final de la Copa América que fue el video que se hizo viral de él haciendo la arenga antes de la final. Fue parecida, con palabras motivacionales y referidas hacia la familia de cada uno. Yo creo que esas palabras te tocan por dentro, te llegan al corazón, te hacen salir al campo de juego a querer comerte todo y querer pasar al rival por arriba".

Además, el portero del "Millonario" agregó: "El pueblo argentino estaba esperando esa Copa hacía muchos años y gracias a Dios se pudo conseguir. Después al día siguiente desde la salida del predio de AFA hasta al Obelisco había un mundo de gente esperándonos en el Obelisco, la Autopista y en los puentes. Y ahí mismo uno caía de lo que consiguió y lo que significaba para la gente. Uno como argentino está agradecido al pueblo por el apoyo constante y porque nos hicieron sentir en Qatar ese apoyo incondicional".

Messi rechazó a la TV francesa tras la final: el video que no se vio

Lionel Messi rechazó una entrevista con la televisión francesa luego de la final que la Selección Argentina le ganó precisamente a Francia por penales en el Mundial de Qatar 2022. En un video que no tuvo demasiada repercusión anteriormente, se observa y se escucha claramente la respuesta negativa del capitán a la propuesta de un periodista galo.

Al principio, se aprecia cómo un hombre de traje que estaba a su derecha le dice algo a la pasada y el crack le responde amablemente: "Después, después... Me voy a duchar y después vemos", a lo que el hombre le responde con una sonrisa cómplice y una palmada en la espalda. Luego, otro señor le toca la espalda y, si bien no se termina de entender todo lo que le dice al oído al jugador, se escucha algo así como "´Leo´, de prensa...". "No, no... No, no, no", le contestó el atacante de PSG con cierto tono de fastidio.