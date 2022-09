Figuritas del Mundial de Qatar 2022: kiosqueros se reunieron con Panini para "transparentar" la cadena de comercialización

La Secretaría de Comercio convocó a representantes de la Unión de Kioskeros y la empresa Panini. Tras la reunión, desde el sector de los trabajadores sostuvieron que "la reunión fue muy positiva"

En medio de la falta de figuritas del Mundial de Qatar 2022, que hizo estallar a los fanáticos, y tras la escasez de álbumes, la Secretaría de Comercio convocó a representantes de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina y directivas de la empresa Panini. La resolución fue encontrar un canal de diálogo para buscar "transparentar" la cadena de comercializacón.

Los representantes de UKRA y Panini fueron recibidos por el secretario Matías Tombolini, quien puso a disposición los equipos legales y técnicos de la Secretaría para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones entre las partes en torno a la comercialización de figuritas del Mundial. En ese sentido, la Secretaría de Comercio instó a las partes a encontrar una solución que transparente la cadena de comercialización, al tiempo que desde la UKRA adelantaron que presentarán una propuesta a la empresa, que será analizada.

Al respecto, el vicepresidente primero de UKRA, Adrián Palacios, remarcó que “fue una reunión muy positiva” y destacó “el trabajo articulado entre los kiosqueros, el Estado y la empresa para buscar una solución”. Por otro lado, indicó: “Todo diálogo es positivo, queremos encontrar soluciones para mejorar el abastecimiento, que los kioscos de todo el país cuenten con el producto y también regularizar los precios a través de los canales oficiales”.

Durante cuatro años, los kioskos son la boca de expendio de diferentes colecciones que no suelen tener mucha repercusión y anclaje, pero el Mundial es un salto, es el momento de tener ganancias en un mercado que, ya de por si, está complicado. “A mi me sirve tener alta rotación de las figuritas. No me sirve que me den un paquete y tenerlo de stock. Hoy Panini vio otra boca de expendio y nos traicionó. Se los dieron a los monopolios y también después se va al mercado ilegal”, había dicho Palacios a El Destape previo a esta situación: “Las ventas al principio fueron canalizadas por nosotros, pero después entraron los supermercados y empezaron a desvirtuar toda la cadena de comercialización. Y ni hablar en el interior del país”.

Del encuentro participaron también la subsecretaria de políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicich; la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Lucila Bueti; el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Rodrigo Luchinsky; el vicepresidente de Panini, Nicolás Sallustro; el socio fundador de Panini Héctor Crespo Figueras; el presidente de UKRA, Norberto Tomasino; el vicepresidente segundo, Ernesto Acuña; y el titular de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández.