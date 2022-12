El Tata Martino volvió a México y le gritaron de todo: "Viniste a robar"

Los videos de la escandalosa vuelta del "Tata" Martino a México tras la eliminación en la fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022. "Viniste a robar", le gritaron, y hubo problemas con algunos hinchas.

Gerardo "El Tata" Martino volvió a México luego de la eliminación de su Selección en la fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022 y la pasó muy mal en el aeropuerto de la capital de ese país. A pesar de que ya anunció que se irá del combinado nacional, parece que ello no alcanzó para descomprimir la situación y algunos hinchas le hicieron un pasar un momento muy desagradable.

Apenas arribado al AICD (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), el rosarino prácticamente no podía caminar por el caos que había a su alrededor. Entre la prensa, los fotógrafos y los fanáticos del "Tricolor" que lo agredían de manera desubicada, todo terminó con un clima caliente y hasta con las discusiones picantes de Norberto Scaponi (exarquero y miembro de su cuerpo técnico) con ciertos seguidores que se habían acercado a ellos con malos modos.

El Tata Martino volvió a México y lo agredieron: "El robo más grande"

De acuerdo con las imágenes que se pudieron apreciar por parte de varios medios de comunicación deportivos aztecas a través de las redes sociales, el ídolo de Newell´s fue señalado por muchos hinchas como el principal responsable del fracaso en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022. Tras la eliminación en la zona que "El Tri" compartió con Argentina, Arabia Saudita y Polonia, le gritaron: “Nada más viniste a robar, Tata”; “el robo más grande en México” y “te aferraste a (Rogelio) Funes Mori”.

"Da la cara, ´Tata´. Estas son las consecuencias por no llevar a ´Chicharito´", agregaron otros con relación a la decisión del ex DT de Barcelona de no incluir a Javier Hernández, el máximo goleador de la historia del Seleccionado, en la lista final de 26 futbolistas. "¿Y ´Santi´ Giménez?´", le reclamaron otros por no haber citado al hijo del exjugador de Boca, Christian "El Chaco" Gímenez.

Un aficionado persiguió al estratega y lo discriminó: "Pinche puto argentino". Ello fue la gota que rebasó el vaso para Scoponi, que no soportó ya tantos agravios y reaccionó con un “baboso" y con un "no digas boludeces”, mientras le palmeaba levemente la cara. Luego fue el turno de otro integrante del staff, Dalcio Giovagnoli, que se quejó por la persecución que encararon los fotógrafos apostados en el lugar hacia ellos y hasta disparó: “¿Cuántas fotos le van a sacar? ¿200? ¡Ya basta!".

El Tata Martino se fue de la Selección de México

Apenas terminado el encuentro frente a Arabia Saudita, que significó la despedida en la primera ronda de la Copa del Mundo, el rosarino declaró en la conferencia de prensa: "Yo soy el responsable de esta decepción que tenemos hoy". "Asumimos el fracaso que tuvimos en este Mundial. Mi contrato se terminó cuando el árbitro pitó el final del partido", reconoció.

Video: los gritos e insultos contra El Tata Martino al volver a México.

Igualmente, aclaró: "Desde que llegué trabajé con total libertad, sin ninguna interferencia de nadie". "Eso se los agradezco al Presidente y a los Directores Deportivos", completó en Qatar.