El presente de Pavard: del golazo que amargó a Argentina en Rusia a sufrir depresión en la pandemia

Benjamin Pavard amargó a la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018, sufrió depresión durante la pandemia, se recuperó y se perfila para estar en Qatar 2022.

El futbolista francés Benjamin Pavard amargó a la Selección Argentina en Rusia 2018 y se perfila para estar en el Mundial de Qatar 2022. En el medio sufrió una profunda depresión en plena pandemia de la que se recuperó. A pesar de que pasaron 4 años de aquel momento que complicó al equipo de Jorge Sampaoli en el partido por los octavos de final de dicho certamen, continúa siendo una pieza fundamental dentro del plantel que conduce Didier Deschamps y que buscará el bicampeonato.

Cuando transcurrían 12 minutos del segundo tiempo del encuentro, la "Albiceleste" ganaba 2 a 1 con los tantos de Ángel Di María y Gabriel Mercado. El empate llegó por medio del lateral con un remate de volea impresionante e inatajable para Franco Armani que igualó las acciones con el tanto que fue elegido como el mejor del torneo. El resto de lo sucedido es conocido y Francia avanzó a cuartos para, días más tarde, consagrarse en la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. Sin embargo, lo que vino después para el jugador no fue para nada feliz.

El hombre surgido del Lille de su país llegó al Bayern Munich de Alemania a principios del 2019 y un año después la pandemia afectó al mundo. El defensor no fue la excepción, ya que el confinamiento a raíz del Covid-19 lo obligó a quedarse en el mencionado país y lejos de sus seres queridos. Por este motivo, Pavard sufrió una terrible depresión de la que salió adelante para volver a una cancha de fútbol, tal como lo hizo poco tiempo después.

En el conjunto de la capital germana levantó varios títulos a nivel nacional e internacional. Tres Bundesliga, una Copa Alemania y tres Supercopa fueron los trofeos que ganó en dicho club, que se sumaron a una UEFA Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Con más de 40 partidos en su seleccionado entre amistosos y certámenes oficiales, el lateral se convirtió en una de las figuras del fútbol mundial que también dirá presente en Qatar.

Cómo vivió Benjamin Pavard la depresión en la pandemia

"Llegué y ganamos todo. No podría haber soñado un debut mejor. Luego, vino el Covid y fue un período difícil. A nivel personal no fue nada fácil estar solo en un país que no es el mío lejos de mi familia y mis amigos. Algo no estaba bien en mi vida, pero me hizo crecer. Salí adelante y mejoré. Pocos saben por lo que pasé. Que te ganes bien la vida no significa que seas feliz", declaró el jugador en una entrevista para el diario francés L'Equipe.

