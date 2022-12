El llanto desconsolado Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal

Portugal quedó afuera ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y Cristiano Ronaldo rompió en llanto tras la derrota ante el conjunto africano que se metió en semifinales.

Portugal quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022 a manos de Marruecos en los cuartos de final y Cristiano Ronaldo rompió en llanto ni bien culminó el cotejo. Es que los lusos eran firmes candidatos a pelear por el título de la mano de su crack, pero se quedaron con las manos vacías. Para colmo, CR7 no pudo lograr el objetivo más soñado de su carrera.

La imagen que recorrerá el mundo, sin dudas, es la de las lágrimas del ex hombre del Manchester United que no la pasaba nada bien antes del comienzo del torneo. Esto le llevó a perder la titularidad y luego a no cumplir las expectativas en el certamen en el que convirtió en fase de grupos y no pudo en las fases eliminatorias. El llanto en su rostro dijo todo, ya que el trofeo más importante del planeta se le negó una vez más.

Noticia en desarrollo...