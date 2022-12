El Kun Agüero tomó una decisión clave para acompañar a Messi

Por la amistad que tiene con Lionel Messi, Sergio "Kun" Agüero tomó una decisión que generó emoción en la concentración de la Selección antes de la final contra Francia en el Mundial de Qatar 2022.

Sergio Agüero tomó una decisión que generó mucha emoción en la concentración de la Selección en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022. La amistad que mantienen el "Kun" y Lionel Messi hace años es más que conocida y, en esta ocasión, el ex hombre del Manchester City dio una clara demostración del cariño que hay entre ambos. Claro que el duelo decisivo ante Francia es lo más importante y Agüero no se lo quiere perder.

El ex jugador de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona compartirá la habitación con el mejor del mundo como sucedía antes de su retiro obligado. Desde que comenzaron a jugar juntos en el elenco "Albiceleste" dormían en la misma habitación y esta vez sucederá de nuevo. Por supuesto, la "Pulga" está más que apto para ser parte del 11 titular que comanda Lionel Scaloni y su entrañable amigo, lamentablemente, lo apoyará desde el lugar que le toca.

Casualmente, de este tema charlaron hace poco más de una semana, cuando el mejor del mundo le habló del lugar que muchas veces compartieron y se dio un diálogo que sin dudas influyó en la decisión del "Kun". "¿Dónde están? ¿En la pieza?", preguntó Agüero mientras dialogaba con Leo y Alejandro "Papu" Gómez. El del PSG le respondió: "Nuestra pieza" e hizo referencia a que la misma pertenecía a ambos.

Tan sólo unos días más tarde, el ex hombre del City apareció entre los festejos del triunfo ante Países Bajos por penales y se juntó con sus ex compañeros para también compartir un momento inolvidable. Ya en la contundente victoria por 3 a 0 ante Croacia se sumó Giovani Lo Celso, quien se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 por un desprendimiento en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por supuesto, los abrazos con todos los del plantel y la emoción no faltaron.

El picante reto de Messi al Kun Agüero en Twitch

"Estoy desde un departamento que alquilé. No sé si se acuerdan, boludo, que mandé en el chat del grupo un banner gigante y no me dieron ni bola. Antes de empezar el Mundial lo mandé y dije lo preparo para llevar a Qatar. Si se fijan en el chat lo mandé, pasa que ustedes son más giles", lanzó Agüero en pleno vivo de Twitch. El primero en salir al cruce fue el propio Messi, que soltó: "Lo que pasa que vos no aparecés. Cuando estás al pedo y te acordás empezás a mandar una atrás de otra. Y no es así tampoco, escribís cuando tenés ganas nomás".

El "Kun" respondió: "Y claro, pero está bien. ¿O está mal? Escribir cuando tengo ganas". Ante esto, el del PSG le contestó nuevamente de manera picante: "A veces estamos hablando todos y vos no apareces. Y pasan tres días y aparecés vos con cualquier cosa. Y empezás a mandar una cosa atrás de otra". A lo que el exfutbolista dijo: "Y yo lo dejo que están hablando ustedes ¿Qué querés que haga? A veces están hablando de la concentración".