Cuti Romero vs. Richarlison: los feroces cruces que tuvieron y las chances de enfrentarse en Qatar 2022

El duelo Cristian "Cuti" Romero vs. Richarlison va más allá del Argentina vs. Brasil, los cruces entre ambos marcan una gran rivalidad y hay posibilidades de que se enfrenten de nuevo en el Mundial de Qatar 2022. Hoy son compañeros en el Tottenham de la Premier League, por lo que las discusiones quedaron de lado. Sin embargo, antes de que el delantero brasileño arribe a los "Spurs", se pelearon en varias ocasiones y no solo dentro de un campo de juego.

El atacante carioca cargó reiteradas oportunidades a la "Albiceleste" en sus redes sociales poco tiempo después de que el elenco de Lionel Scaloni consiga la Copa América del 2021 con el gol de Ángel Di María en la final en el Maracaná. La eliminación del equipo de fútbol y otras disciplinas en los Juegos Olímpicos de Tokio también fueron motivos suficientes para el jugador a la hora de picantear a la "Scaloneta". El defensor cordobés no lo perdonó y le respondió en la cancha.

"Se busca rival en Sudamérica", publicó Richarlison tras obtener la medalla de oro en las Olimpíadas poco tiempo después del torneo continental. Esto derivó en las reacciones de los futbolistas argentinos, quienes lo criticaron fuerte por su accionar. Por otro lado, en el encuentro que se suspendió el 5 de septiembre que se disputaría en Brasil también dejó un mensaje contra la Selección. El "Cuti" tuvo su revancha personal meses más tarde en un duelo por la liga inglesa.

Tanto en noviembre del 2021 como en marzo del 2022, el Tottenham de Romero se enfrentó al Everton de Richarlison por la Premier League y los resultados quedaron de lado. Es que el zaguero de la "Albiceleste" le complicó ambos compromisos al brasileño y, de hecho, fue a cruzarlo con vehemencia y esto fue suficiente para que el delantero reaccione ante el juego de su rival. Cabe destacar, que en el último mercado pasaron a ser compañeros por la llegada del carioca a los "Spurs".

Las chances de que Cristian "Cuti" Romero y Richarlison se crucen en Qatar 2022

La Selección Argentina integra el Grupo C junto a Arabia Saudita, México y Polonia, mientras que Brasil es parte del G junto a Serbia, Suiza y Camerún. Por como quedó cada uno, las posibilidades de enfrentarse a partir de octavos de final son sólo dos. Si terminan en la misma posición en su zona, se verán las caras en las semifinales de la Copa del Mundo. De lo contrario, si culminan en distintos lugares, se enfrentarían en la gran final.

Sin embargo, la participación de Richarlison está en duda para la cita mundialista. Es que el pasado sábado 15 de octubre, en el duelo de su equipo ante el Everton, se retiró del campo de juego muy dolorido y minutos después del estadio en muletas y llorando. "Es un poco difícil de hablar porque es mi sueño. Ya sufrí una lesión similar. La última vez me quedé unos dos meses parado", declaró en una entrevista posterior para ESPN y puso en duda su participación en Qatar.