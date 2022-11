Ángel Di María, tras la victoria ante México: "Como siempre, estamos hace años, seguimos luchando"

"Hicimos un gran partido con un rival duro, sabía que no iba a ser fácil y no ibamos a poder ganar por muchos goles", dijo el delantero de la Selección Argentina tras el triunfo ante México.

Después de la victoria ante México por 2-0, uno de los mejores jugadores de la Selección Argentina, Ángel Di María, tomó aire tras la victoria y sostuvo que el equipo venía "haciendo las cosas, se nos embarraron en un partido, las cosas no se dieron como esperabamos, pero hoy le pudimos dar una alegría a la gente, a nuestras familias, que el otro día vinieron y estaban mal". Las palabras aparecieron tras el triunfo del combinado albiceleste.

"La verdad que fue un desahogo, muy feliz y contento por este grupo", expresó el delantero del París Saint Germain, que agregó: "Como siempre, estamos hace años, seguimos luchando, intentamos dar todo. Hoy se volvió a dar y es una tranquilidad para todos".

Cuando se le preguntó por la derrota en el debut contra Arabia Saudita, Di María señaló que "no fue presión" sino que "no se dio como esperabamos el partido".

"Tuvimos posibilidades, se dieron el offside y no se dio por eso. (Contra México) hicimos un gran partido con un rival duro, sabía que no iba a ser fácil y no ibamos a poder ganar por muchos goles. Pero se dio espectacular y eso es lo más importante", cerró.

Argentina derrotó a México

La Selección Argentina derrotó a México 2-0 por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 en un duelo trascendental para acomodarse de cara al último encuentro de la zona. Los goles los hicieron Lionel Messi de afuera del área y Enzo Fernández cuando el equipo argentino no encontraba el camino para llegar con peligro. Este duelo se convirtió en una final para la "Albiceleste", teniendo en cuenta que necesitaba los tres puntos si o si y no podía perder ante los "Aztecas".

El elenco nacional tenía que conseguir una victoria contundente para seguir soñando en la Copa del Mundo y lo logró. La "Pulga" y Enzo aparecieron en dos momentos justos para romper con la defensa del elenco "Tri" y convirtieron dos golazos impresionantes. El encuentro ante Polonia, del próximo miércoles 30 de noviembre a las 16:00, será fundamental para meterse en los octavos de final y la "Scaloneta" demostró carácter en el instante justo para afrontar lo que se viene.

A los 19 de la segunda mitad, cuando el encuentro era muy parejo y no se sacaban ventajas, el mejor del mundo sacó un bombazo de media distancia que se coló en uno de los palos del arco defendido por Guillermo "Memo" Ochoa. Este grito no sólo significó la apertura del marcador, sino también la explosión de alegría para todo el equipo en un momento durísimo del cotejo. Esto sirvió para dar más tranquilidad y que, minutos después llegue el segundo grito en los pies de Enzo Fernández.

El ex hombre del "Millonario" recibió una pelota en la salida de un córner y no lo dudó, le pegó al arco y el arquero no llegó a despejarla. Este triunfazo significa algo más que importante para todo el plantel, teniendo en cuenta que la derrota con Arabia Saudita fue un golpe a la ilusión de seguir en carrera en la Copa.