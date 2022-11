Ángel Correa, de poner en riesgo su vida por la Selección Argentina a jugar el Mundial de Qatar

La historia del alambre que Ángel Correa tiene en su pecho. El jugador de Atlético Madrid fue convocado de urgencia por la baja de Nicolás González y estará con Argentina en Qatar.

Ángel Correa fue el convocado de urgencia de la Selección Argentina. Tras la baja de Nicolás González por lesión, Lionel Scaloni citó al jugador del Atlético de Madrid. Curiosamente, "Angelito" fue quien confirmó la existencia de un alambre en su pecho y que el mismo le trajo complicaciones en la Finalissima que la "Albiceleste" le ganó a Italia meses atrás.

"Fue algo complicado, llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima, quería estar ahí con el grupo. Ya después que pasó el partido me agarró un poco de miedo y mi familia también me dijo que le diga al doctor porque se podía llegar a infectar y ser grave", explicó Ángel Correa hace algunas semanas en TyC Sports.

Los motivos por los que Ángel Correa fue intervenido con una operación coronaria. En 2014 le fue detectada una afección cardíaca antes de sumarse a Atlético de Madrid, y es por eso que le colocaron una prótesis. Años después, ya en 2022 y cerca del Mundial, el delantero sufrió un percance inesperado que tuvo que ver con la cicatriz de su operación.

Con lujo de detalles, Correa explicó: "Después pasó eso, lo hablé con el doctor y era lo mejor que vuelva para Madrid para poder solucionarlo rápido". Con respecto a la importancia de ser parte de la Selección Argentina, lanzó: "Ya me había pasado en el 2018 que estuve en la pre lista y me lo perdí porque el entrenador no decidió llevarme y me afectó muchísimo. Es el sueño de todo chico estar ahí en un Mundial y representar al país. Y ahora que ya falta tan poquito está claro que se nota el nerviosismo".

Cambio de urgencia en la Selección Argentina: Scaloni desafectó a Nicolás González

Nicolás González fue desafectado de la Selección Argentina por una lesión muscular y se perderá el Mundial de Qatar 2022. El futbolista estaba en duda para disputar el certamen y, desde las redes de la "Albiceleste" confirmaron el cambio en la lista oficial del elenco nacional. Ángel Correa ocupará su lugar en el equipo que dirige Lionel Scaloni que debutará el próximo 22 de noviembre ante Arabia Saudita.

El extremo de 24 años permaneció con distintas molestias físicas que le impidieron tener continuidad en Fiorentina de Italia, donde apenas disputó 42 minutos en la Serie A en la vigente temporada. Muy valorado en el conjunto argentino por su polifuncionalidad, casi siempre rindió bien en los diferentes puestos en los que jugó: de delantero, de volante y hasta de lateral izquierdo. Ahora se perderá la cita mundialista y su reemplazo será el ex hombre de San Lorenzo que gritó campeón en la Copa América 2021 y la Finalissima ante Italia y se desempeña en el Atlético de Madrid.