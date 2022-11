Alarma Mundial Qatar 2022: Lukaku fuera del debut con Bélgica y peligra en la Copa

Romelu Lukaku alarma a Bélgica y es otra de las grandes figuras del Mundial de Qatar 2022 que está fuera del debut por la lesión. Qué le pasa al delantero de Inter, que podría perderse toda la Copa.

Romelu Lukaku podría ser otra de las tantas bajas en el Mundial de Qatar 2022. El delantero de Bélgica sigue lesionado, no pudo entrenarse a la par del resto durante toda la semana previa al inicio del torneo y es una seria preocupación de cara a lo que resta de la Copa del Mundo. De hecho, ya quedó oficialmente afuera del debut de la Selección dirigida por el español Roberto Martínez.

El compañero de ataque de Lautaro Martínez en Inter de Italia no juega desde el pasado 29 de octubre, cuando el conjunto de Milán derrotó por 3-0 a Sampdoria como local por la Serie A. Es decir, llegaría al estreno en la máxima cita en Doha con casi un mes de inactividad. Es más: es muy probable que también se pierda el segundo encuentro de Bélgica en el Grupo F que completan Croacia, Canadá y Marruecos.

Lukaku, descartado para el debut con Bélgica: peligra en el Mundial de Qatar 2022

El goleador de 29 años, 1.91 m. y 100 kilos es una de las grandes figuras del torneo en la previa, aunque no viene bien a nivel clubes últimamente: en la temporada 2021-2022 no rindió en Chelsea (Inglaterra) y regresó a Inter, aunque las lesiones no lo dejaron explotar ese ataque de lujo con Lautaro. En los días previos al arranque de la Copa del Mundo, no pudo entrenarse con normalidad.

El problema muscular en el tendón de la corva aqueja al artillero que ya disputó los Mundiales de Brasil 2014 y de Rusia 2018 con la camiseta belga: acumuló 10 partidos y 5 goles. Las molestias que arrastra una de las figuras del equipo encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Martínez, que también espera por la reincorporación del lateral derecho Thomas Meunier, quien padece la fractura del pómulo el 19 de octubre y aún tampoco hay precisiones sobre su vuelta a las canchas.

El peculiar posteo de Inter por sus delanteros al Mundial.

El fixture de Bélgica en el Mundial de Qatar 2022

Bélgica vs. Canadá el miércoles 23 de noviembre a las 16 horas de Argentina.

el miércoles 23 de noviembre a las 16 horas de Argentina. Bélgica vs. Marruecos el domingo 27 de noviembre a las 10.

el domingo 27 de noviembre a las 10. Croacia vs. Bélgica el jueves 1° de diciembre a las 12.

La lista de Bélgica en el Mundial de Qatar 2022

Arqueros

Koen Casteels (Wolfsburgo).

Thibaut Courtois (Real Madrid).

Simon Mignolet (Brujas).

Defensores

Toby Alderweireld (Royal Amberes).

Timothy Castagne (Leicester).

Zeno Debast (Anderlecht).

Wout Faes (Leicester).

Thomas Meunier (Borussia Dortmund).

Arthur Theate (Rennais).

Jan Vertonghen (Anderlecht).

Mediocampistas

Yannick Carrasco (Atlético de Madrid).

Charles De Ketelaere (Milan).

Kevin De Bruyne (Manchester City).

Leander Dendoncker (Aston Villa).

Eden Hazard (Real Madrid).

Thorgan Hazard (Borussia Dortmund).

Amadou Onana (Everton).

Youri Tielemans (Leicester).

Hans Vanaken (Brujas).

Axel Witsel (Atlético de Madrid).

Delanteros