Las posibles sedes y estadios del Mundial Sub 20 en Argentina

Las posibles sedes y estadios del Mundial Sub 20 de fútbol en Argentina, luego de que le quitaran la localía a Indonesia. Las canchas en las que se jugaría la Copa del Mundo juvenil.

Argentina está cada vez más cerca de organizar el Mundial Sub 20 de fútbol en 2023, ya que está a la espera de la confirmación oficial de la FIFA. Entre el sábado 1° de abril y el lunes 3 del mismo mes seconfirmará que el país será el anfitrión del torneo y, por lo tanto, clasificará automáticamente, pese a que no consiguió su boleto dentro de la cancha en el Sudamericano de Colombia en enero pasado. Ya le quitaron la localía a Indonesia porque no reconoce como nación a Israel, uno de los países participantes.

Por lo tanto, las seis sedes y los estadios también están sujetos a revisión por el momento por parte de la máxima entidad, comandada por Gianni Infantino. De cualquier manera, hay algunas canchas que son más probables que otras por estas horas: dos son de la Provincia de Buenos Aires, una de la Ciudad de Buenos Aires, una de Córdoba, una de Mendoza y la restante de Santiago del Estero.

Las posibles sedes y los estadios del Mundial Sub 20 en Argentina en 2023

En principio, los escenarios que cuentan con las mayores probabilidades de ser aprobados por la FIFA son el Monumental de River, el Cilindro de Avellaneda de Racing, el Ciudad de La Plata Diego Maradona, el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Igualmente, entre la cancha de Racing y la de La Plata podría salir una para darle paso a otra del interior del país. Allí se mencionan al Padre Martearena de Salta, el Bicentenario de San Juan y el Único de Villa Mercedes (La Pedrera) de San Luis. Todo indica que la final sería en el Monumental, al igual que en la Copa del Mundo de mayores de 1978. En tanto, la edición del sub 20 en 2001 se definió en el José Amalfitani de Vélez con la victoria albiceleste.

El Monumental, posible sede de la final del Mundial Sub 20.

Cuándo se juega el Mundial Sub 20 en Argentina

El torneo se llevará a cabo entre el sábado 20 de mayo y el domingo 11 de junio de 2023. Serán 24 Selecciones divididas en 6 grupos de 4 países cada uno. Los 2 primeros de cada zona y los 4 mejores terceros serán los 16 que avanzarán a los octavos de final.

Quiénes son los clasificados al Mundial Sub 20 de 2023

De confirmarse la localía y la clasificación automática para Argentina, los otros equipos que participarán son: Brasil, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Fiji, Francia, Gambia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Irak, Israel, Italia, Japón, Nigeria, Nueva Zelanda, República Dominicana, Senegal, Túnez, Uruguay y Uzbekistán.

La tabla histórica de títulos de los Mundiales Sub 20