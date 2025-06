¿Por qué Liverpool no juega el Mundial de Clubes 2025?

Liverpool es uno de los grandes ausentes del Mundial de Clubes 2025.

El Liverpool es sin duda alguna un gigante del mundo del fútbol. Un equipo que posee seis Champions League y que es el vigente campeón de la Premier League, algo que le permitió alcanzar al Manchester United como el equipo más laureado del fútbol inglés en cantidad de ligas: ambos ganaron 20 en total. Este excelente presente lo coloca como uno de los mejores equipos de la temporada 2024/25, por lo cual su ausencia en el Mundial de Clubes 2025 es de las más significativas.

Con la presencia de jugadores de la talla del egipcio Mohamed Salah, el argentino Alexis Mac Allister y el colombiano Luis Díaz, entre otros, el equipo rojo consiguió ganar con gran holgura el último campeonato inglés, donde le sacó gran diferencia a su inmediato perseguidor, Arsenal. Sin embargo, perdió la final de la FA Cup contra Newcastle y quedó fuera de la Champions League 2025 frente al PSG, que después resultó ganador del torneo.

Por qué no entró Liverpool al Mundial de Clubes

El Liverpool no forma parte del Mundial de Clubes 2025, que se juega en Estados Unidos y está compuesto por un total de 32 equipos, entre los que se encuentran 12 clubes europeos. Esto se debe a que el conjunto inglés no pasó el corte de los equipos europeos por los resultados obtenidos entre 2021 y 2024, que no le permitieron quedar entre los clasificados. Si lo consiguieron el Chelsea, por ser campeón en el 2021, y el Manchester City, que la consiguió en 2023.

Luis Díaz, una de las figuras del equipo.

Durante la temporada 2024/25, el Chelsea fue el único equipo inglés en conseguir una conquista a nivel continental, tras quedarse con la Conference League al vencer en la final al Betis de España. Así se convitió en el primer club de su país en obtener la Champions League, la Europa League y la Conference League. No obstante, no corrieron la misma suerte los demás ingleses en Europa, donde Manchester United perdió una final y Arsenal quedó afuera en semifinales de la "Orejona".

Los equipos europeos que participan del Mundial de Clubes 2025

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Bayern Múnich

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Inter de Milán

Porto

Atlético de Madrid

Benfica

Juventus

Salzburgo

