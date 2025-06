Boca Juniors se enfrenta a Byaern Múnich por el Mundial de Clubes y Russo dejó un contundente mensaje hacia sus jugadores.

Boca Juniors jugará este viernes la segunda fecha del Mundial de Clubes ante Bayern Múnich y podría definir gran parte de su suerte en el torneo. Por eso, Miguel Ángel Russo analizó el duro cruce ante los alemanes por el Grupo C y dejó una fuerte advertencia sus jugadores, teniendo en cuenta lo que sucedió ante Benfica el pasado lunes.

En la conferencia de prensa del día previo al duelo contra el poderoso equipo de Baviera, Russo resaltó la calidad del adversario con la que se enfrentarán en el estadio Hard Rock de Miami y explicó: "Debemos encontrar la forma de jugar que más nos beneficia a nosotros, vimos muchas cosas del rival y sabemos que son difíciles por la forma, tienen una velocidad y cambio de ritmo muy fuerte. Hay que estar preparados para no sufrir en nuestro arco".

Sin embargo, el DT del club de La Ribera recordó el encuentro con Benfica, destacó la actitud en la que afrontaron el partido, pero remarcó un error que sus jugadores no pueden repetir ante Bayern Múnich: "Me duele el resultado, me duelen las expulsiones, tenemos que empezar con 11 y terminar con 11". Es que la expulsión de Nicolás Figal en el segundo tiempo terminó complicando las chances del "Xeneize" de ir por la victoria y, frente a los bávaros, el equipo deberá tener sumo cuidado.

En el mismo sentido, el técnico, que está experimentando su segundo Mundial de Clubes con Boca, aclaró sobre las explusiones: "Lo de Herrera es una cosa y lo de Figal es otra. Entiendo lo de Herrera porque no le gusta salir. Lo de Figal es muy distinto, más allá de la sanción, tenemos que mejorar en esas pequeñas cosas que nos marcan una diferencia y una mejoría. Vamos a esperar, yo creo que cuatro fechas son muchas".

Sobre cómo intentarán plantarse en el campo, Miguel manifestó: La categoría del rival: "En estos partidos hay que jugar siempre con cabeza y corazón, el tema es que tenemos que tener la inteligencia necesaria de jugar este tipo de partidos. Cambian algunas cosas, pero en definitiva sabemos que van a ser rivales así. Buscamos la mejor forma de enfrentaros".

Los reemplazos de Figal y Herrera en Boca vs. Bayern Múnich, por el Mundial de Clubes

Por otro lado, Russo se refirió al posible sustituto de Figal y no descartó el ingreso de Marcos Rojo. "Son alternativas también, por más que hace bastante tiempo que no juego con dos zurdos. En esa época me preguntaban por qué dos zurdos y yo decía por que no me preguntan nada si son dos derechos. Tiene que ver también cómo estamos y cómo llegamos, y con el rival", explicó.

"Con lo que hablemos a la tarde, más allá de algún video, veremos. Cuando jugás seguido tenés que evaluar todo, yo voy conociendo a algunos, vamos teniendo una forma en la que debemos saber manejarnos. La posición de Figal nos limita un poco, veremos cómo están los chicos nuevos, los del club. Ayer entrenaron bien, el martes también, vamos a ver cómo usamos lo mejor posible", continuó.

Si bien no confirmó la alineación titular, el reemplazo de Ander Herrera, lesionado y suspendido, saldrá del chileno Williams Alarcón o Milton Delgado, dos de los mediocampistas que fueron probados en los últimos entrenamientos. El resto del equipo sería bastante similar al que comenzó el encuentro ante los portugueses, aunque no se descarta una línea de 5 defensores.

Formación probable de Boca Juniors vs. Bayern Múnich por el Mundial de Clubes

Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo o Marcos Rojo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón o Malcom Braida, Rodrigo Battaglia, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel.

Los próximos partidos de Boca en el Mundial de Clubes