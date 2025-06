Borussia Dortmund vs Mamelodi Sundowns por Mundial de Clubes: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Borussia Dortmund vs Mamelodi Sundowns por Mundial de Clubes

El Borussia Dortmund buscará recuperarse de su decepcionante debut cuando reciba al Mamelodi Sundowns este sábado en el TQL Stadium de Cincinnati, en un duelo correspondiente al Mundial de Clubes 2025. Los gigantes de la Bundesliga, considerados el tercer mejor equipo según el ranking UEFA de cuatro años entre los elegibles, intentarán superar el empate sin goles ante Fluminense para mantenerse con vida en el torneo, mientras que los sudafricanos llegan motivados tras conseguir su primera victoria histórica en un Mundial de Clubes al vencer 1-0 a Ulsan HD con gol de Iqraam Rayners.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Borussia Dortmund y Mamelodi Sundowns, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Borussia Dortmund y Mamelodi Sundowns?

El partido entre Borussia Dortmund y Mamelodi Sundowns por el Mundial de Clubes 2025 se jugará este sábado 21 de junio de 2025, a partir de las 13:00 horas (hora argentina) en el TQL Stadium de Cincinnati. El encuentro será transmitido en vivo por DSports para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de DAZN y DGO. El árbitro principal del partido será Juan Gabriel Benítez.

El conjunto alemán llega a este compromiso tras una actuación decepcionante en su debut del torneo, cuando empató 0-0 con Fluminense en condiciones climáticas adversas en el MetLife Stadium. A pesar del resultado igualado, el BVB fue claramente superado por el equipo brasileño, que registró más remates al arco y amenazó constantemente durante los 90 minutos, obligando al arquero Gregor Kobel a realizar varias atajadas cruciales para preservar el empate.

El técnico Niko Kovac deberá hacer frente a algunas bajas importantes para este encuentro, ya que no podrá contar con Nico Schlotterbeck y Emre Can por lesión. Sin embargo, el nuevo refuerzo Jobe Bellingham hizo su debut como suplente contra Fluminense y se espera que tenga más participación en este partido, mientras que Felix Nmecha y Jamie Bynoe-Gittens también presentaron buenos argumentos desde el banco para ganarse un lugar en el once titular.

Por su parte, el Mamelodi Sundowns viene de conseguir un resultado histórico al vencer 1-0 a Ulsan HD en su primer partido del torneo, convirtiéndose en el primer equipo sudafricano en ganar un partido en un Mundial de Clubes FIFA. El gol de Iqraam Rayners justo antes del entretiempo no solo les dio los tres puntos, sino que también les permitió dar un paso gigante hacia la siguiente fase del torneo.

Los Brazilians, como se los conoce popularmente, llegan a este torneo tras una temporada doméstica extraordinaria, habiendo conquistado el título de la Liga Premier de Sudáfrica por octava temporada consecutiva, con una ventaja de 12 puntos sobre su más cercano perseguidor, Orlando Pirates. Además, Masandawana alcanzó la final de la Liga de Campeones de la CAF por primera vez desde la temporada 2015-16, aunque fueron derrotados 3-2 en el global por Pyramids FC de Egipto.

Para dimensionar la importancia de este torneo para el equipo dirigido por Miguel Cardoso, es importante destacar que el ganador de la Liga de Campeones de la CAF recibió menos de 5 millones de dólares, mientras que Sundowns ya ganó 11.55 millones de dólares solo por participar en el torneo y conseguir una victoria. Esta cifra demuestra el impacto económico que puede tener este Mundial de Clubes para los equipos de confederaciones como la CAF y la AFC.

A pesar de la diferencia en el ranking y la experiencia internacional, Sundowns cuenta con jugadores experimentados como el capitán Themba Zwane, quien regresó al once titular en el primer partido tras recuperarse de una lesión, y el arquero Ronwen Williams, figura clave en la selección sudafricana. El enfrentamiento promete ser una prueba de fuego para ambos equipos, con Dortmund necesitando una respuesta tras su flojo debut y Sundowns buscando seguir haciendo historia en su primera participación en este formato del torneo.

Formaciones probables de Borussia Dortmund y Mamelodi Sundowns

El técnico del Borussia Dortmund, Niko Kovac, tendrá que hacer ajustes en su formación debido a las ausencias por lesión de dos jugadores importantes. Nico Schlotterbeck y Emre Can no estarán disponibles para este encuentro, lo que obligará al entrenador croata a buscar alternativas en la defensa y el mediocampo respectivamente.

Las buenas noticias para el BVB llegan desde el banco de suplentes, donde varios jugadores mostraron un buen nivel en su ingreso contra Fluminense. Jobe Bellingham, hermano menor de Jude Bellingham, hizo su debut con la camiseta alemana y podría tener más minutos en este partido, mientras que Felix Nmecha y Jamie Bynoe-Gittens también presentaron argumentos sólidos para ganarse la titularidad. En el ataque, Serhou Guirassy será la referencia ofensiva principal, acompañado por Julian Brandt y Karim Adeyemi.

Por el lado del Mamelodi Sundowns, Miguel Cardoso mantendrá la base del equipo que consiguió la victoria ante Ulsan HD, con algunas posibles variantes tácticas. El regreso del capitán Themba Zwane al once titular fue una de las decisiones más celebradas por los hinchas sudafricanos, quien recuperó la cinta de capitán de manos de Ronwen Williams y demostró estar en plena forma física.

En la defensa, Keanu Cupido aprovechó al máximo su sorpresiva titularidad como defensor central contra Ulsan y es probable que mantenga su lugar en el once, mientras que Lebo Mothiba, tras dos partidos ingresando desde el banco, presiona por conseguir una oportunidad desde el inicio. La experiencia de jugadores como Grant Kekana, Khuliso Mudau y Aubrey Modiba será fundamental para contener las ofensivas del equipo alemán, mientras que en el mediocampo, la dupla formada por Marcelo Allende y Teboho Mokoena buscará dar equilibrio al equipo.

Probable formación de Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Linus Svensson, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton, Niklas Sule; Julian Ryerson, Pascal Gross, Felix Nmecha; Julian Brandt, Karim Adeyemi; Serhou Guirassy.

Probable formación de Mamelodi Sundowns: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Keanu Cupido, Grant Kekana, Khuliso Mudau; Marcelo Allende, Teboho Mokoena; Themba Zwane, Arthur Sales, Lucas Ribeiro; Iqraam Rayners.

Borussia Dortmund vs Mamelodi Sundowns: Ficha técnica