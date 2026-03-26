Ver Colombia vs Croacia en vivo online por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Colombia y Croacia se enfrentan en un amistoso internacional de alto nivel que servirá como preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará este jueves en el Camping World Stadium de Orlando, Estados Unidos, en el marco de la fecha FIFA. La dificultad para Argentina es que solo lo pasa una plataforma recordando que tanto Xuper TV como Fútbol Libre.

El partido representa una prueba exigente para ambos seleccionados, que buscarán ajustar detalles y evaluar variantes en sus planteles de cara a la próxima Copa del Mundo. No será un simple ensayo: el cruce enfrenta a dos equipos con aspiraciones de protagonismo. La selección colombiana, dirigida por Néstor Lorenzo, llega con la intención de consolidar una base que viene mostrando buenos rendimientos en el último tiempo. Con una generación que combina experiencia y juventud, el conjunto cafetero apunta a llegar en plenitud a la cita mundialista.

Del otro lado estará Croacia, un rival siempre competitivo en el plano internacional. El equipo europeo, protagonista en los últimos mundiales, mantiene una estructura sólida y una identidad de juego que lo convierte en un adversario de riesgo. En cuanto al horario, el encuentro comenzará por la noche en Estados Unidos, lo que equivale a las 20:30 aproximadamente en la Argentina, dependiendo del huso horario de referencia.

Además, el amistoso marcará el inicio de la actividad de Colombia en esta doble fecha FIFA, que luego continuará con otro compromiso de jerarquía frente a Francia, en lo que será una seguidilla de partidos clave para medir el nivel del equipo. Con este panorama, el duelo promete ser intenso y de alto vuelo. Más allá del carácter amistoso, tanto Colombia como Croacia buscarán aprovecharlo como un termómetro real para llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026.



Colombia vs Croacia: hora y dónde ver en vivo