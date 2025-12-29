Chile en el Mundial 2026: sorpresa por el rol que la FIFA le impuso a la Selección

Chile suma tres Mundiales sin clasificar.

Por tercera vez consecutiva, la Selección de Chile no disputará una Copa del Mundo después de haber finalizado las Eliminatorias Sudamericanas en el último lugar con tan solo 11 puntos. Por lo tanto, “La Roja” no estará en el Mundial 2026, pero eso no impidió que la FIFA le asigne un importante rol en la previa a la cita mundialista al convertirla en una especie de “sparring” para selecciones que sí han clasificado.

Y es que el equipo de Nicolás Córdova, que asumió el interinato en el seleccionado chileno en julio de este año, participará de la denominada FIFA Series, un certamen que servirá de ensayo para algunas selecciones clasificadas. Programado para disputarse en marzo, este torneo será una manera de calentar los motores para aquellos conjuntos que no cuentan con competencias como preparativos para la Copa del Mundo.

La idea de la FIFA es equilibrar un poco la balanza, puesto que pocas selecciones llegarán con ritmo al Mundial 2026, tales como los clasificados que participan en la Copa Africana de Naciones y Argentina y España, que disputarán la Finalissima a finales de marzo. De ahí que la FIFA Series aparezca como un salvavidas para las selecciones más débiles del certamen, como Cabo Verde, que tendrá compartirá grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita.

De hecho, Cabo Verde será uno de los rivales de Chile en este certamen, en el que “La Roja” completaría su participación frente a Finlandia y Nueva Zelanda, que estará en el Grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica. Cabe mencionar que para la Selección Chilena estos encuentros podrían ser claves para rearmar el plantel de cara al Mundial 2030, en el que espera tener su regreso a la cita más importante del fútbol.

En este sentido, vale la pena recordar que Argentina, Uruguay y Paraguay fueron confirmados por la FIFA para ser sedes del Mundial del centenario de manera complementaria a España, Portugal y Marruecos. Ante esta situación, la Conmebol negocia por mantener sus seis cupos y medio, de manera que los otros siete combinados pelearán por seis plazas directas y por una para el repechaje.

Chile aspira a clasificar al Mundial 2030.

Los grupos del Mundial 2026