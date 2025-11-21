Cuándo juega Italia vs. Irlanda del Norte por el repechaje rumbo al Mundial 2026

Italia vive una situación alarmante.

Italia se juega su pasaje a la próxima Copa del mundo. El conjunto que dirige Gennaro Gattuso se juega la clasificación a la próxima cita mundialista con la obligación de no quedarse por tercera vez consecutiva fuera de este torneo, que supo ganar en cuatro ocasiones (1934, 1938, 1982 y 2006) pero del que hace mucho tiempo no logra ser protagonista. Por ello mismo, no tiene margen de error en el próximo repechaje.

La selección azzurra volvió a quedar fuera de la clasificación directa para Mundial 2026 y se jugará su futuro mundialista en un territorio que ya conoce demasiado bien: el repechaje europeo, la instancia que lo dejó sin Qatar 2022 y sin Rusia 2018. Tras el sorteo de los cruces, la tetracampeona del mundo ya conoce a los rivales que deberá vencer para llegar a jugar en Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Cuándo juega Italia el repechaje

El primer partido se jugará el 26 de marzo de 2026 frente a Irlanda del Norte. Y en caso de ganar esta serie, jugará el segundo y último encuentro el 31 de marzo ante el ganador de la llave entre Gales y Bosnia. Vale destacar como antecedente negativo que uno de los mundiales en donde se quedó afuera la selección italiana fue ante el mismísimo Irlanda del Norte en la edición de 1958.

De qué forma se disputará el repechaje en Europa

El repechaje europeo está conformado por los seleccionados que finalizaron segundos en sus grupos y por los 4 mejores equipos de la Nations League. Las 16 selecciones divididas en 4 llaves de 4 equipos. Cada llave tiene: una semifinal a partido único, una final a partido único. El ganador de cada llave clasifica al Mundial 2026 (3 cupos en total). Italia será cabeza de serie en su llave gracias a sus puntos y ranking, por lo que jugará la semifinal en casa, probablemente en San Siro o en Roma.

Italia campeona del mundo en 2006, en otros tiempos.

Los mundiales en los que quedó afuera Italia

Italia faltó al torneo inaugural en 1930 (como la mayoría de las naciones europeas) y a la edición 1958 (cuando increíblemente Irlanda del Norte ganó el grupo que compartían, clasificó a su primer Mundial y dejó a Italia sin boleto). Luego quedó afuera de Rusia 2018 después de perder la clasificación ante Suecia, en el medio ganó la Eurocopa y sufrió un duro golpe al perderse la cita mundialista en 2022, tras perder en la primera ronda del repechaje contra Macedonia del Norte.