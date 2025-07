Swiatek gana a Collins y pasa a cuarta ronda de Wimbledon; vigente campeona Krejcikova cae eliminada

La tenista polaca Iga Swiatek celebra su triunfo ante la estadounidense Danielle Collin en el torneo de Wimbledon, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londres, Reino Unido.

La polaca Iga Swiatek se clasificó el sábado para la cuarta ronda de Wimbledon con un contundente triunfo por 6-2 y 6-3 sobre una Danielle Collins que pareció desorientada durante algunos tramos del partido.

La ex número uno del mundo, ansiosa por demostrar que puede ser una potencia sobre hierba, rompió el saque de la estadounidense en el tercer juego para marcar la pauta, sumó otro break en el quinto y cerró el set con un gran saque.

Collins, de 31 años, que venció a Swiatek en el Abierto de Italia en mayo, ofreció algunos momentos de resistencia con su potente saque y su revés, pero no encontró su rango, lanzando tiros largos y desviados y acumulando 25 errores no forzados. En el primer juego del segundo set volvió a sufrir una rotura.

Pese a haber ganado cinco Grand Slams, Swiatek, de 24 años, nunca ha superado los cuartos de final en este torneo y se medirá el lunes a la danesa Clara Tauson, cabeza de serie número 23.

Tauson se impuso por 7-6(6) y 6-3 a la kazaja Elena Rybakina, undécima cabeza de serie y campeona en Wimbledon en 2022, en un duelo en la Pista Dos interrumpido por la lluvia.

"Ha sido increíble jugar aquí, aunque haya llovido un poco", afirmó. "No sé qué decir. He jugado un gran partido (...) Nunca había ganado un partido sobre hierba, así que estoy muy orgullosa y contenta de cómo he jugado hoy".

El saque de la danesa de 22 años crepitó, sus golpes de fondo tronaron y Rybakina, a pesar de todo su pedigrí, nunca vislumbró un punto de apoyo.

"Mi saque siempre es una gran arma", añadió Tauson, que ganó el 73% de los puntos con su primer servicio. "Elena juega muy duro y yo estuve ahí luchando por cada punto. Esa fue la clave".

En otro partido destacado de la jornada, la actual defensora del título, Barbora Krejcikova, quedó eliminada por la estadounidense Emma Navarro (décima cabeza de serie) por 2-6, 6-3 y 6-4 en la Pista Uno.

La checa, preclasificada número 17, estaba un set y un break arriba en el cotejo, pero pareció agotada físicamente en la última manga, en la que necesitó tratamiento médico. Siguió luchando, pero no pudo contener las lágrimas cuando se disponía a servir para seguir en el torneo con 3-5 en contra y mantuvo valientemente el saque para prolongar la contienda.

No obstante, Navarro se mantuvo firme en el siguiente juego para sellar la victoria y asegurarse de que haya un nuevo nombre en el trofeo femenino.

Navarro, que llegó a cuartos el año pasado, se enfrentará ahora a la séptima cabeza de serie, Mirra Andreeva, que superó a la estadounidense Hailey Baptiste por 6-1 y 6-3 bajo el techo de la Pista Uno, igualando su mejor racha sobre la hierba londinense.

En una primera semana plagada de cabezas de serie caídas, Andreeva, de 18 años, no ha cedido ni un set todavía. También ha alcanzado la tercera ronda de dobles con su compañera Diana Shnaider, también sin perder un set.

El golpeo limpio de la rusa fue demasiado para Baptiste, número 55 del ranking, que ha disfrutado de un impresionante debut en el cuadro principal de Wimbledon, tras alcanzar la cuarta ronda en Roland Garros.

"Sinceramente, hoy estaba muy concentrada", dijo Andreeva. "Vi su primera ronda y sabía que iba a ser difícil, porque crea muchas cosas diferentes en la pista y tiene una derecha espectacular. Con cada partido que juego siento que mi nivel va subiendo".

Con información de Reuters