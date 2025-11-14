Exentrenador de fútbol Xabier Azkargorta fallece en Bolivia

El seleccionador de Bolivia, Xavier Azkargorta (C), saluda a los aficionados junto a sus jugadores tras el partido de clasificación para el Mundial de 2014 contra Uruguay en La Paz

El español Xabier Azkargorta, quien tuviera un exitoso paso por la selección de fútbol de Bolivia, murió a los 72 años en el país sudamericano, informaron el viernes clubes locales.

Entrenador de varios clubes en España, como el Espanyol, el Sevilla y Tenerife, entre otros, Azkargorta llevó a la selección de Bolivia a la Copa del Mundo en 1994, que se disputó en Estados Unidos.

También tuvo importantes pasos por equipos de Bolivia, como Bolívar y Oriente Petrolero, entre otros, y dirigió por un corto período a la selección chilena.

Estaba radicado en el país altiplánico.

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994", dijo Oriente Petrolero en su cuenta de Instagram.

Medios aseguran que el conocido como "Bigotón" tenía problemas cardiacos.

"Partió Xabier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano. El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994. El líder que tomó las riendas de Bolívar y nos condujo hasta las semifinales de la Libertadores 2014 y obtuvo 2 títulos nacionales", dijo, en tanto, el Club Bolívar.

Con información de Reuters