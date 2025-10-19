Mónaco vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Champions

El próximo miércoles 22 de octubre, a partir de las 16:00 (hora Argentina), Tottenham visita a Mónaco en el estadio Stade Louis II, por el duelo correspondiente a la fecha 3 de la Champions.
Así llegan Mónaco y Tottenham
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Champions
Mónaco viene de empatar ante Manchester City por 2-2.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Champions
El anterior partido jugado por Tottenham acabó en empate por 2-2 ante FK Bodo/Glimt..
El equipo local domina el historial en este campeonato: suma todas victorias de los últimos 2 partidos que han disputado. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA Champions League 2016 - 2017, y Mónaco se quedó con la victoria por 2 a 1.
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 4: vs FK Bodo/Glimt: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Pafos: 26 de noviembre - 14:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Galatasaray: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Real Madrid: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Juventus: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Champions
- Fecha 4: vs FC Copenhague: 4 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs PSG: 26 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Slavia Praga: 9 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Borussia Dortmund: 20 de enero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Eintracht Frankfurt: 28 de enero - 17:00 (hora Argentina)
Horario Mónaco y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela: 15:00 horas