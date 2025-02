La MMA crece más allá del exterior: cómo crece en Argentina el mundo de los combates

Ser emprendedor de los deportes de combate en Argentina no es una tarea sencilla. Si bien el boxeo, la lucha libre y las artes marciales mixtas gozan de mucha popularidad entre los aficionados rioplatenses, lo cierto es que hay múltiples factores que afectan el desarrollo de las distintas promotoras nacionales como la volátil situación económica y el endeble apoyo de sponsors y empresas de telecomunicaciones. No obstante, a pesar de estos obstáculos, hay promotores que apuestan por Argentina.

Martín Pakciarz es manager y promotor del Samurai Fight House (SFH), que funciona desde el 2021 y tuvo en su jaula a varios peleadores que hoy están en UFC como Ailín Pérez, Esteban Ribovics, Francisco Prado y Kevin Vallejos. “Yo estaba manejando a dos peleadores, Prado y Pérez, que entrenaban en Brasil. Por eso empecé a hacer eventos allí, y después de SFH 2 volvieron a Argentina, por lo que decidí que lo más lógico era que si mis dos estrellas están en Argentina tendría que promocionarlos en su país natal, así empecé con el SFH 3”, narró Pakciarz a El Destape.

Con eventos realizados en Brasil, Argentina y Uruguay, Samurai Fight House exhibió a peleadores argentinos que no sólo tuvieron impacto a nivel local sino que en el plano internacional también tuvieron fuertes repercusiones. Por ejemplo, Ailín Pérez es una de las mejores combatientes del mundo en su categoría y acumula cinco victorias al hilo en UFC, Esteban Ribovics tuvo la mejor pelea del 2024 frente a Daniel Zellhuber y Francisco Prado fue muy elogiado en sus últimas presentaciones en UFC. También hay muchas fichas puestas en Lucas Miletich y Julieta Martínez.

Mientras Pakciarz daba sus primeros pasos como promotor, Nicolás De Victor, periodista y aficionado al kickboxing, decidió que era hora de emprender con su propia empresa. Tras un exhaustivo trabajo de campo y consultoría con eminencias del deporte de combate nacional, De Victor puso en marcha Main Event, que hoy es reputada como la promotora de kickboxing argentina más importante.

“El inicio de Main Event está muy vinculado a mi profesión, el periodismo. A principios del año 2017 comencé a hacer comunicación y coberturas de eventos de artes marciales a través de Territorio Marcial, mi magazine. En el año 2020, durante uno de los tantos días de encierro pandémico, me puse a ordenar mi trabajo en los distintos eventos y se me prendió una luz. Viendo el relevamiento de años, observé que la mayoría de los eventos compartían un patrón: poca personalización de los competidores, nula comunicación e impuntualidad (entre muchas otras cosas). Entonces simplemente pensé: “¿qué pasaría sí se hiciera de otra manera?”, “¿se puede hacer de otra manera?”, contó De Victor a El Destape.

Sin embargo, una vez que las empresas fueron constituidas, tanto Pakciarz como De Victor se enfrentaron a un problema que hace años aqueja a la comunidad de las artes marciales: la dificultad de pagar buenas bolsas a los competidores, lo que genera que rápidamente los mejores exponentes se vayan a batallar a promotoras extranjeras. “Un peleador puede vivir del deporte en Argentina, peleando, dando clases y quizás dando seminarios, pero son muy pocos los que pueden vivir únicamente de pelear. Nosotros, con esfuerzo, conseguimos que la paga top del evento sea alta para lo que es la media de este deporte en nuestro país”, sostuvo De Victor.

Por su parte, Pakciarz aseveró: “Lamentablemente, no hay el apoyo necesario para pagar bolsas buenas. Si una empresa no tiene los recursos para pagar más de lo que hay hoy en día no se puede crecer. Hoy en día, Argentina está atrasada en tema de pagos, pero lo que SFH está intentando hacer es llegar a un punto donde podemos conseguir suficiente apoyo para poder marcar una diferencia en la vida de los peleadores”.

Uno de los paliativos que utiliza De Victor para que los peleadores obtengan más ganancias es que reciban un porcentaje por la cantidad de entradas que ellos mismos venden. A falta de sponsors y de venta de derechos televisivos, los recursos empleados para generar ingresos se heredan de generación en generación de promotores.

¿Qué falta para que la escena sea prolífica no sólo en lo deportivo sino en lo económico? Pakciarz responde: “Si se genera un sistema en donde haya más apoyo financiero, más sponsors y que un programa de televisión ponga plata para que SFH pueda hacer un evento mejor, va a haber más peleadores que puedan vivir solo de pelear. Pero ellos tienen que hacer un esfuerzo porque no es solo el evento y los sponsors, sino que los peleadores generen suficiente interés para que la gente los quiera ver”.

Para De Victor “no se puede dejar de lado que no todos los peleadores tienen la misma trayectoria, mueven la misma cantidad de público y que a la vez este deporte requiere de un descanso (aconsejable) de mínimo de entre 8 y 12 semanas entre una pelea y otra, dificultando el ingreso”.