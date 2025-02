Español Sergio Ramos llega a México a dejar un legado con Monterrey

El zaguero internacional español Sergio Ramos aseguró el domingo que su llegada a México es para ganar títulos y dejar un legado con el club Monterrey.

El experimentado futbolista de 38 años agregó que su experiencia y liderazgo será un aporte importante para lograr esos objetivos y llevar los trofeos a las vitrinas del Monterrey.

"Soy una persona que nunca se cansa de ganar, vengo con la misma ilusión intacta de querer seguir ganando trofeos, ampliar el palmares del club y dejar un legado en México. Vengo a intentar conquistar títulos nuevos y a aportar mi mejor versión", dijo Ramos en conferencia de prensa.

"Será un plus mi aportación en cuestión de experiencia para darle un poco más de solidez al equipo, a mi siempre me gustaron los retos. Será hora de que las copas cambien de vitrina", agregó.

Monterrey anunció el jueves el fichaje de Ramos por un año en el que el club mexicano disputará el torneo local, la Copa de Campeones de la Concacaf, el Mundial de Clubes y la Leagues Cup. Ramos llega a los "Rayados" de Monterrey siete meses después de su salida del Sevilla de la Liga de España.

"Esperemos que podamos aportar al equipo esa experiencia de más de 20 años y el liderazgo transmitírselo a los compañeros, tratar de dar el máximo nivel, vivo por y para el fútbol. Esperemos que sea un año lleno de éxitos", apuntó el jugador que ganó con la selección de España la Copa del Mundo de 2010 y dos Copas de Europa.

"Tengo un reto por delante muy emocionante, a mi siempre me gustó tener la presión y expectativas altas, y ahora a demostrarlo", señaló.

Ramos debutó en Sevilla en la temporada 2003-2004, y dos años después pasó al Real Madrid, donde se convirtió en una pieza inamovible del equipo hasta la temporada 2020-2021, de donde pasó al Paris Saint-Germain, donde jugó dos temporadas antes de volver a Sevilla.

En el Madrid ganó 22 títulos, entre ellos cinco ediciones de la liga local, cuatro Ligas de Campeones y cuatro Mundiales de Clubes. Además, con el equipo francés ganó dos títulos de la Ligue 1.

"Mi reto es venir a ganar la liga, me han hablado que es una liga físicamente fuerte y exigente, me gustan los retos nuevos y ganar el torneo es el objetivo. Me falta la parte de adaptación en campo con el grupo, no hay prisa pero ya estoy deseando debutar, obviamente necesito un trabajo previo de dos o tres semanas para entrar en dinámica y competir", señaló Ramos.

Tras la conferencia, Ramos fue presentado en el estadio BBVA de Monterrey ante unos 50,000 aficionados que vitorearon "Ramos, Ramos, Ramos".

"Rayados, es un privilegio y un lujo poder compartir una parte de mi carrera futbolística con ustedes. Y estoy seguro que va a ser una temporada llena de éxitos", dijo Ramos a los aficionados.

Además de Ramos, Monterrey presentó al mediocampista colombiano Nelson Deossa, a los zagueros mexicanos Ricardo Chávez, Carlos Salcedo y Luis Reyes, además del delantero mexicano José Alfonso Alvarado como sus refuerzos.

Con información de Reuters